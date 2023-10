Szczecinianie ruszyli do wyborów [GALERIA]

Szczecinianie ruszyli do wyborów od samego rana, czyli od g. 7, kiedy otwarto komisje wyborcze. Ruch panował między innymi w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40 w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Floriana Szarego 12. W okręgu szczecińskim na wyborców czeka 208 obwodowych komisji wyborczych. Swoją komisję możemy odnaleźć w wyszukiwarce Państwowej Komisji Wyborczej. Lokale wyborcze będą otwarte do g. 21. W Szczecinie wybierzemy 12 posłów oraz jednego senatora. Pamiętajmy, aby idąc do komisji, wziąć ze sobą dowód osobisty albo paszport.©℗

(as)

Fot. Dariusz GORAJSKI