Niedziela to czas wyborów. Jak prawidłowo oddać głos

Fot. Ryszard PAKIESER

Niedziela to najważniejszy dzień dla polskiej demokracji od czterech lat. Wybierzemy bowiem skład nowego Sejmu i Senatu. Każdy głos się liczy.

Niedzielnemu głosowaniu na posłów i senatorów będzie towarzyszyło ogólnokrajowe referendum. Lokale wyborcze będą otwarte w g. 7-21.

Adres naszej komisji wyborczej znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy przyjdziemy do komisji, musimy potwierdzić naszą tożsamość. Pamiętajmy, aby wziąć ze sobą dowód osobisty lub paszport!

Otrzymamy trzy karty – z listą kandydatów do Sejmu, listą kandydatów do Senatu oraz z czterema pytaniami referendalnymi. Możemy głosować do Sejmu i Senatu, jednocześnie odmawiając udziału w referendum.

Każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej, (karty do Sejmu i Senatu powinny mieć również wydrukowany odcisk Okręgowej Komisji Wyborczej a karta referendalna odcisk Państwowej Komisji Wyborczej).

Aby prawidłowo zagłosować, musimy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata, którego wybraliśmy. Jeśli postawimy więcej niż jeden znak „X” na liście kandydatów do Sejmu i więcej niż jeden znak „X” na liście kandydatów do Senatu, nasz głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy w ogóle nie postawimy żadnego znaku.

Karta do głosowania w referendum zawiera cztery pytania. Pierwsze: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”. Drugie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”. Trzecie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”. I ostatnie: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Na każde z tych pytań można udzielić odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Nie można postawić znaku „X” zarówno przy odpowiedzi „TAK” i „NIE” – jeśli tak zrobimy, nasz głos będzie nieważny.

W wyborach parlamentarnych wybierzemy na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. W okręgu szczecińskim – 12 posłów i jednego senatora. ©℗

(as)