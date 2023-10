Wizyta ministra sprawiedliwości w Stargardzie. „Nie chcemy z UE wychodzić, chcemy ją zmienić”

Politycy Zjednoczonej Prawicy z ministrem sprawiedliwości na czele zwiedzali stargardzki zakład penitencjarny, a potem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Konferencja prasowa z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, radnego Szczecina Dariusza Mateckiego i Mateusza Wagemanna, wicewojewody zachodniopomorskiego odbyła się w poniedziałek przed Oddziałem Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Minister sprawiedliwości mówił m.in. o programach modernizacji służby więziennej w Polsce za jego kadencji, nowelizacji przepisów, które pozwalają izolować sprawców najcięższych przestępstw. Chwalił inwestycje w Stargardzie, gdzie w ostatnich latach zainwestowano ok. 70 mln zł w nowe pawilony, halę produkcyjną, w której więźniowie mogą pracować i zarabiać na alimenty. Podkreślił, że jak zostawał ministrem sprawiedliwości, w Polsce pracowało zaledwie 36 proc. więźniów.

– Teraz pracuje 96 proc. tych więźniów, którzy mogą pracować, to ogromny wzrost – mówił w poniedziałek w Stargardzie.

– Dzięki decyzji ministra nie zamknięto sądu w Pyrzycach, a ponad 30 mln zł przeznaczono na remont Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – zachwalał lidera SP Dariusz Matecki, startujący z miejsca 6. do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy. – Z innych państw przyjeżdżają do Polski, by naśladować program „Praca dla więźnia”. Bezpieczna Polska to nie tylko potężne inwestycje w zbrojenia, wojsko, ale też w więziennictwo i służbę więzienną. 1 października został znowelizowany Kodeks karny, dzięki czemu pedofile, gwałciciele, sprawcy najcięższych przestępstw będą mogli na dłużej trafiać do więzienia. Sprawcy mniejszych przestępstw zaś powinni być karani adekwatnie do popełnionego czynu.

Po wystąpieniu przyszedł czas na pytania dziennikarzy, którzy poruszyli kilka spraw. M.in. tragedii na A1, w której w pożarze samochodu zginęła rodzina. Interesowało ich m.in. to, czy będzie odrębne postępowanie w sprawie nieprawidłowości przy wyjaśnianiu okoliczności tego zdarzenia.

– Jest postępowanie w ramach tego postępowania, które się toczyło – odpowiada Zbigniew Ziobro. – Podjąłem decyzję o przeniesieniu sprawy z prokuratury rejonowej do okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i o objęciu sprawy osobistym nadzorem. Obecne ustalenia wskazują, że nie ma żadnych powiązań między sprawcą wypadku a funkcjonariuszami policji. Wszystkie okoliczności będą sprawdzane przez biegłych.

Padło też pytanie, w nawiązaniu do tekstu w „Do Rzeczy” o to, czy na członkostwie w Unii Europejskiej zyskujemy czy tracimy.

– Nie jestem komentatorem komentarzy politycznych – uciął Zbigniew Ziobro, wyjaśniając potem nieco obszerniej, że jego celem jest, by UE „wracała do korzeni”. – Chcemy, by Polska była w takiej Unii, która nie miesza się nam do wszystkiego, nie mówi nam, jakim samochodem mamy jeździć, co mamy jeść i jak mamy żyć. Nie chcemy wychodzić z Unii, lecz ją zmienić.

– Czy fakt wprowadzenia znowelizowanych przepisów dwa tygodnie przed wyborami pomoże wygrać wybory Zjednoczonej Prawicy? – pytał ministra dziennikarz z lokalnego radia.

– To splot przypadków – zapewnił minister, który podczas swojego wystąpienia krytykował także Donalda Tuska, lidera opozycji.

Lider Suwerennej Polski udzielił natomiast poparcia Dariuszowi Mateckiemu, kandydatowi do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy.

– Zawsze jest ze służbą więzienną, domagając się i występując do mnie jako radny, inwestycji dla ciężko pracujących funkcjonariuszy – mówił w poniedziałek Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. – Cała praca organów ścigania; prokuratury, sądów nie miałaby sensu w obszarze walki z przestępczością, gdyby nie ci ludzie, którzy biorą na siebie ciężar egzekwowania odpowiedzialności karnej w postaci kar dla najgroźniejszych przestępców. Naszym celem jest to, aby ich praca przebiegała w jak najlepszych i bezpiecznych warunkach. ©℗

(w)