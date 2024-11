Weź mnie KURIEREM do domu. Rzepek, czyli moc pozytywnej energii

Rzepek to duży pies w typie owczarka, który zachwyca swoim przyjaznym usposobieniem. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Bardzo lubi ludzi i chętnie z nimi wchodzi w przyjazne relacje, więc... Cóż takiego musiało się stać, że pełen pozytywnej energii Rzepek stracił dom, a tymczasowe schronienie znalazł w szczecińskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt?

To czterolatek w typie owczarka niemieckiego. Jego przeszłość to biała karta - do zapisania przez nowego opiekuna. Co nie będzie trudne, bowiem jest jednym z najbardziej pozytywnych psiaków, jakie obecnie są pod opieką placówki przy ul. Zwierzęcy Zakątek.

- Zachwyca przyjaznym usposobieniem - przyznają schroniskowi opiekunowie. - Lubi ludzi. I to bardzo. Co nie zawsze można powiedzieć o psiakach trafiających pod naszą opiekę. Co świadczy o tym, że miał dom i opiekuna, który o niego dbał. Lgnie do ludzi. Łasy na przytulanki i przysmaczki. Poza tym fantastycznie chodzi na smyczy. Ciągnie tylko wtedy, gdy zobaczy innego psa. Widać wtedy błysk ciekawości i entuzjazmu w jego oczach, jakby był gotowy na nową przygodę.

Rzepek jest duży, silny, bystry i niczym brat łata, czyli serdeczny wobec wszystkich istot tego świata.

- Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, biegając za piłkami, które są jego ulubioną zabawką. Gdy tylko jakąś zobaczy, biega za nią z zapałem, a jego radość nie zna granic. Po intensywnym treningu chętnie się relaksuje, a drapanie po grzbiecie, szczególnie w okolicy ogona, sprawia mu ogromną przyjemność - opowiadają schroniskowi opiekunowie. - To energiczny i wesoły psiak, który ma wiele do zaoferowania swojemu przyszłemu właścicielowi. Rzepek będzie wspaniałym towarzyszem długich spacerów, a jego radosny charakter i miłość do ludzi sprawią, że stanie się niezastąpionym członkiem rodziny, wnoszącym ogrom radości i pozytywnej energii.

Rzepek do Szczecina został dowieziony z terenu gm. Stare Czarnowo pod koniec sierpnia br. Nie wiadomo czy jest jedną z wakacyjnych sierot, czy też inny był powód tego, że mu dom zaginął. Niestety, do tej pory nikt go nie szukał, nawet o niego nie pytał. Najwyraźniej nikt jeszcze na Rzepku się nie poznał. Psy duże, nawet tak pozytywnie nastawione do świata i proludzkie, w realiach schroniska mają małe szanse adopcyjne.

Schroniskowi opiekunowie jednak mają nadzieję, że i na Rzepka (336/24) czeka jakiś dobry człowiek. Zapraszają do poznania tego wyjątkowego psiaka, rezydenta boksu B-15. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego „szarika" - lub jakąkolwiek inną psinę lub kocinę w potrzebie - są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)