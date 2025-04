Mentzen o podatkach, migrantach i rekwirowaniu niemieckich radiowozów [GALERIA]

Sławomir Mentzen spotkał się z sympatykami na placu Solidarności w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

Niskie podatki, uszczelnione granice, wyrzucenie do kosza Zielonego Ładu - między innymi takie obietnice złożył w czwartek w Szczecinie Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta RP. Szczególny entuzjazm wzbudziła jego zapowiedź "rekwirowania" niemieckich radiowozów, w których, jak stwierdził kandydat, odwożeni są do Polski migranci.

- Trzaskowski mówi codziennie, jak ważne jest dla niego bezpieczeństwo, jaki to dla niego priorytet. Hołownia mówi, że jak przestanie płakać, to będzie Putina wgniatał w ziemię. A do mnie przychodzą żołnierze i mówią, że będzie problem z tym wgniataniem, bo im butów nie dali. Nie mają też mundurów, podstawowego sprzętu. Polska od lat nie zbudowała fabryki amunicji. Amunicji artyleryjskiej w rok budujemy tyle, ile Ukraina zużywa w trzy dni - grzmiał Sławomir Mentzen.

Polityk przypomniał, że mamy najdroższy prąd w Europie. Według niego z dwóch przyczyn: z powodu Zielonego Ładu i dlatego, że energetyką zajmowali się i zajmują polscy politycy, czyli, w optyce Sławomira Mentzena, nieudacznicy. To odpowiedzialność polityków wszystkich opcji, które do tej pory rządziły, że wciąż nie mamy elektrowni atomowej.

- Od 20 lat słyszymy, że elektrownia ma być, a jej nie ma. Teraz słyszymy, że za 20 lat ma być. 40 lat będziemy budować elektrownię? W Bangladeszu w 10 lat zbudowali elektrownię jądrową. Jak byśmy ściągnęli polityków z Bangladeszu, to zobaczmy, na pewno są tańsi, a poza tym pokazali, że coś potrafią. Same przewagi polityków z Bangladeszu nad politykami z Polski - ironizował kandydat Konfederacji.

Sławomir Mentzen jest przeciwnikiem masowej migracji. Według niego migranci są odpowiedzialni za wzrost przestępczości w Europie. Także za liczbę gwałtów. Oskarżył Platformę Obywatelską, że gdy za rządów PiS rozpoczęła się wojna hybrydowa na wschodniej granicy a Łukaszenka i Putin zaczęli dowozić migrantów, to wzięła w tej wojnie udział - ale po stronie wschodnich dyktatorów.

- Jak zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnego podatku więcej. Doprowadzę do zniesienia opodatkowania emerytur. To jest złodziejstwo - obiecywał Sławomir Mentzen. - Doprowadzę do odrzucenia w całości Zielonego Ładu. Uratujemy polski przemysł i rolnictwo. Uszczelnię granicę. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu niemiecki radiowóz z migrantami, to radiowóz będziemy rekwirować, policjantów aresztować a migrantów odsyłać.

Sławomir Mentzen podkreślał także, że gdy on zostanie prezydentem, to "żaden polski żołnierz nie będzie ginął ani za Donbas ani za Krym".

Frekwencja na jego wiecu była spora. Prawie cały plac Solidarności był zajęty. Głównie przez ludzi młodych lub bardzo młodych.

Sondaże, na przykład sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expresu", dają Sławomirowi Mentzenowi w wyścigu prezydenckim trzecie miejsce, za Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim. Niektórzy komentatorzy życia politycznego uważają, że przedstawiciel Konfederacji ma szansę prześcignąć Karola Nawrockiego.

Ostatnio kontrowersje wzbudził wywiad Sławomira Mentzena dla Kanału Zero, podczas którego nazwał gwałt "nieprzyjemnością", stwierdził, że kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu, a ponadto uznał, że studia powinny być płatne.©℗

(as)

Fot. Dariusz Gorajski, Agata Jankowska