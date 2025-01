Wejdź na wnuczka do Fabryki Wody

21 stycznia Babcie i Dziadkowie będą mogli kupić bilet z 50-procentowym rabatem do Aquparku i do Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie. Jest jeden warunek. Fot. Dariusz GORAJSKI

– Babcia i dziadek to nie tylko skarbnica rodzinnych historii, ale także niezastąpione wsparcie i źródło bezwarunkowej miłości. Czy wykorzystując „metodę na wnuczka”, możemy sprawić im przyjemność z okazji ich święta? Otóż tak. W dniu 21 stycznia mamy dla Babć i Dziadków wyjątkową promocję – zaprasza Fabryka Wody w Szczecinie.

21 stycznia Babcie i Dziadkowie będą mogli kupić bilet z 50-procentowym rabatem do Aquparku i do Edukatorium – Centrum Nauki o Wodzie. Warunkiem skorzystania z promocji jest przyjście do Fabryki Wody z wnuczętami. Bilety w promocyjnej cenie będą do nabycia tylko w kasach obiektu.

Żeby dodatkowo uatrakcyjnić Dzień Babci i Dziadka, Fabryka Wody przygotowała mały konkurs. Do wygrania są vouchery uprawniające do darmowego wejścia do Aquaparku lub Edukatorium. Co należy zrobić?

– Zadanie jest banalnie proste – zachęcają organizatorzy. – Podczas wizyty w Fabryce Wody należy wykonać wspólne zdjęcie dziadków z wnukami. Zdjęcie należy następnie opublikować na swoim profilu na facebooku, oznaczyć Fabrykę Wody i dodać hasło: „Dzień Babci i Dziadka spędzamy w Fabryce Wody”. Zgłoszenie w postaci wpisu musi być dokonane dnia 21 stycznia 2025 r. do godz. 22:00.

