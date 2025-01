W Fabryce Wody będą akceptować karty benefitowe

Od 15 stycznia w Fabryce Wody będzie można skorzystać z kart benefitowych czterech operatorów. Honorowane będą karty: MultiSport, FITPROFIT, PZU Sport i Medicover Sport.



- Z początkiem nowego roku do naszej oferty wprowadzamy karty czterech popularnych operatorów: Multisport (Benefit Systems), FITPROFIT (VanityStyle), PZU Sport (PZU), Medicover Sport (Medicover) - informuje Piotr Zieliński, rzecznik Fabryki Wody. - Użytkownicy kart będą uprawnieni do skorzystania z wybranych atrakcji Fabryki Wody (basenu sportowego, aquaparku, strefy zewnętrznej, saunarium lub ścianki wspinaczkowej) na określonych zasadach.

Multisport obejmować będzie karty:

MultiSport Plus

MultiSport Classic

MultiActive

MultiSport Light

MultiSport Plus KIDS

MultiSport KIDS

MultiSport Classic KIDS

MultiActive KIDS

Karta MultiSport Light KIDS

MultiSport Plus Dziecko

MultiSport KIDS AQUA

MultiSport Classic Dziecko

MultiActive Dziecko

MultiSport Light Dziecko

MultiSport Student

MultiSport Senior

W zależności od danej karty możesz:

Pływać w basenie sportowym (90 min)

Korzystać z aquaparku (120 min)

Relaksować się w saunarium (60 min)

Wspinać się na ściance wspinaczkowej (180 min)

Korzystać ze strefy zewnętrznej (120 min)

Wszystko w ramach jednego, wybranego wejścia dziennie.

W przypadku karty MultiSport Senior, korzystanie z obiektu jest możliwe do godziny 16:00.



FITPROFIT obejmować będzie karty:

FITPROFIT

FITPROFIT DZIECKO

FITPROFIT DZIECKO BASEN

Dzięki karcie FITPROFIT możesz:

Pływać w basenie sportowym (90 min)

Korzystać w aquaparku (120 min)

Relaksować się w saunarium (60 min)

Wspinać się na ściance wspinaczkowej (180 min)

Korzystać ze strefy zewnętrznej (120 min)

Wszystko w ramach jednego, wybranego wejścia dziennie.



Dzięki karcie PZU Sport możesz korzystać z:

Basenu sportowego (90 min)

Aquaparku z dopłatą 40 zł za bilet normalny i 30 zł za ulgowy (120 min)

Ścianki wspinaczkowej z dopłatą 25 zł za bilet normalny i 20 zł za ulgowy (180 min)

Strefy zewnętrznej (120 min)

Wszystko w ramach jednego, wybranego wejścia dziennie.

Dzięki karcie Medicover Sport możesz korzystać z:

Basenu sportowego (90 min)

Aquaparku (120 min lub cały dzień z dopłatą 50 zł za bilet normalny lub 35 zł ulgowy)

Strefy zewnętrznej przez cały dzień

Saunarium (60 min)

Ścianki wspinaczkowej (90 min)

Wszystko w ramach jednego, wybranego wejścia dziennie.

