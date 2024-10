Radny KO przeprasza za kontrowersyjne słowa o wandalach w Fabryce Wody

Niektórzy klienci Fabryki Wody nie potrafią się zachować.

"Może wyższe ceny wyeliminują chamstwo z pustymi portfelami" - tak miejski radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz skomentował problemy Fabryki Wody, czyli bulwersujące akty wandalizmu. Dziś samorządowiec przeprosił za swój kontrowersyjny wpis. Jego słowa wywołały gorącą dyskusję w internecie.

Problemy Fabryki Wody to m.in. obsikane ściany, porozrzucany papier toaletowy, śmieci w odpływach, nawet odchody walające się po podłodze. Do tego pomazane elewacje oraz tablice informacyjne, uszkodzone natryski czy suszarki do rąk, powyrywane wieszaki, dziury wybite w ścianach.

- Tak się kończy, kiedy daje się możliwość całodniowego wejścia na obiekt praktycznie za półdarmo, przy tym racząc ludzi alkoholem w Aqua Barze czy Beach BarzeChleb i igrzyska w oparach sauny i alkoholu. Dla zwykłego mieszkańca zasłużony relaks, ale dla prostaków możliwość wyhulania się kosztem przestrzeni publicznej, która kosztowała nas obywateli pół miliarda złotych - napisał na jednym z portali społecznościowych Andrzej Radziwinowicz.

Pod jego postem wywiązała się dyskusja. W jej trakcie Andrzej Radziwnowicz pisze: "Może wyższe ceny wyeliminują chamstwo z pustymi portfelami". Gdy Adam Kościelak z partii Razem pyta: "Nie wiem, kto jest większym chamem w tym przypadku Andrzeju, ktoś, kto wandalizuje, czy ktoś, kto twierdzi, że osoby niezamożne są z automatu wandalami", radny odpowiada: „Nic takiego nie napisałem. Dlatego piszę o bilecie całodniowym indywidualnym. Nie piszę o rodzinnym. To może wyeliminować małolatów, którzy robią sobie tam niezłą imprezę, jak widzimy z relacji Fabryki Wody".

W piątek radny Radziwnowicz przeprosił za swój wpis, tłumacząc, że użył bardzo złego skrótu myślowego: „Nie zrównuję uboższych mieszkańców z chamami dokonującymi aktów wandalizmu w Fabryce Wody. Stan portfela nie odzwierciedla kultury człowieka! Nie to miałem na myśli”.

Radny skierował interpelację w sprawie wandalizmu w tym obiekcie. Pyta m.in. czy jest rozważana opcja wycofania sprzedaży alkoholu, a także podwyżka cen biletów całodniowych „w celu wyeliminowania osób robiących z Fabryki Wody knajpę".©℗

(as)