Fabryka Wody uruchomiła lodowisko. Coś więcej niż jazda w kółko [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

W szczecińskiej Fabryce Wody uruchomiono lodowisko. Fabryka Wody chwali się, że w ofercie ma coś więcej niż tylko jazdę w kółko - proponuje bowiem gościom przejazd ścieżką biegnącą przy wodnej kaskadzie. Klienci będą mieli również możliwość zakupu dodatkowych pakietów z jedzeniem i napojami.

Lodowisko będzie czynne do 14 lutego przyszłego roku. Grupy zorganizowane mogą korzystać z lodowiska od poniedziałku do piątku w g. 10 - 15, klienci indywidualni w g. 16 - 21 od poniedziałku do piątku, i w g. 12 - 21 w sobotę i w niedzielę.

(as)