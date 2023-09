W weekend utrudnienia na Wałach Chrobrego

W związku z przygotowaniem i organizacją 46. Kiermaszu Ogrodniczego "Pamiętajcie o ogrodach - Edycja Jesień 2023" od piątku (15 września) do niedzieli (17 września) w godz. 17-19.45 zamknięte dla ruchu zostaną ulice Wały Chrobrego, ul. Szczerbcowa (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), Zygmunta Starego (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego), Wawelska (od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego).

(t)