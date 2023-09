Od poniedziałku utrudnienia w ruchu

Fot. archiwum

W związku z organizacją imprezy „Invest in Szczecin Open” w dniach 11-17 września wystąpią utrudnienia w ruchu. Powstaną parkingi techniczne w ciągu ulic 3 Maja (przy hotelu Novotel) i al. Wojska Polskiego (przy kortach tenisowych). Przy kortach tenisowych wyłączone zostaną także chodnik i fragment ścieżki rowerowej. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała od 8.09. od godz. 00:01 do dnia 17.09. do godz. 23.59. (K)