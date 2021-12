W piątek 1164 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 20 zakażonych osób

Histeria z Omikronem

2021-12-17 12:50:17

Nie ma wcale co snuć optymistycznych prognoz,bo histeria jaką obserwujemy z wykreowaniem super mordercy nazwanym roboczo Omikronem sięga właśnie zenitu.Propaganda dwoi się i troi by za pośrednictwem mediów siać panikę i strach-czyli to co sprawdzało się we wcześniejszych "falach" Na uszach stają by udowodnić że tylko dawka przypominająca nas uratuje.Okazuje się że wcześniejsze szczep.nie radzą sobie.Tylko 3 dawka. I tak do Marca