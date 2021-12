Rekord czwartej fali pandemii. Ostatniej doby zmarło aż 669 osób z COVID-19

Badania potwierdziły 24 266 nowych zakażeń koronawirusem – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał, że zmarło 669 osób z COVID-19, najwięcej w obecnej fali pandemii.

Patrząc globalnie. We wtorek resort zdrowia informował o 537 zgonach z powodu COVID-19. Polska była wczoraj zatem drugim krajem na świecie w tej smutnej statystyce (liczba zgonów w ciągu 24 godzin). Wyprzedzała nas tylko Rosja (1145), na trzecim miejscu były Niemcy (473). Licząc w skali tygodniowej nasz kraj jest na trzecim miejscu (pierwsze zajmuje USA, Rosja jest druga). Jeśli spojrzymy tylko i wyłącznie na liczbę przypadków z ostatnich 7 dni (do wtorku) to Polska jest "dopiero" szóstym krajem na świecie.

Nowe przypadki zakażeń wykryto u osób z województw: śląskiego (3622), mazowieckiego (3571), wielkopolskiego (2622), małopolskiego (2180), dolnośląskiego (2049), pomorskiego (1598), łódzkiego (1408), zachodniopomorskiego (1265), kujawsko-pomorskiego (1084), warmińsko-mazurskiego (935), podkarpackiego (804), lubelskiego (693), opolskiego (672), lubuskiego (617), świętokrzyskiego (580) i z podlaskiego (371).

MZ podało, że w informacjach o 195 zakażeniach nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że na COVID-19 zmarły 173 osoby, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 496 osób. Łącznie to 669 zgonów.

Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 3 881 349 przypadków. Zmarło 89 714 osób z COVID-19.

***

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 31 500 łóżek i 2852 respiratory. Hospitalizowanych jest 24 275 chorych, w tym 2114 podłączonych do respiratorów – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 546 785 osób. Wyzdrowiało dotąd 3 344 222 zakażonych.

(PAP, mj)