Uwaga! Oblodzenia i zawieje śnieżne w województwie zachodniopomorskim

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej BIP Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie ostrzega przed oblodzeniem w całym województwie zachodniopomorskim. Niebezpieczne mogą być też zamiecie śnieżne.

Instytucja prognozuje występowanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do ok. - 5 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około - 8 st. C. Ujemna temperatura powierza utrzyma się do godzin porannych we wtorek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 95 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje od piątku (24 grudnia) od godz. 16 do godz. 5.00 soboty (25 grudnia).

Ponadto Instytut ostrzega przed zamieciami śnieżnymi. Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano tu dla Szczecina, Świnoujścia, Koszalina i powiatów gryfickiego, polickiego, łobeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, goleniowskiego - i obowiązuje w dniu 24 grudnia od godz. 15 do godz. 24.

