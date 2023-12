Tysiące zdjęć Marka Biczyka trafiło do Archiwum Państwowego [GALERIA]

Spuścizna fotograficzna Marka Biczyka zawiera wiele zdjęć związanych ze światem sportu. Fot. Ryszard PAKIESER

Fotoreporter Marek Biczyk przekazał Archiwum Państwowemu w Szczecinie swoją spuściznę fotograficzną, obejmującą ponad 150 tys. klatek negatywów z lat 1992-2003. W środę podpisał stosowną umowę z dyrektorem AP w Szczecinie, prof. Krzysztofem Kowalczykiem.

Zbiór dotyczy przede wszystkim szeroko rozumianego życia sportowego i kulturalnego Szczecina i regionu. Znajdziemy tam zdjęcia z meczy klubów piłkarskich (Pogoń Szczecin, Odra Szczecin, Chemik Police, Flota Świnoujście), męskiej i kobiecej siatkówki (m.in. Morze Szczecin), piłki ręcznej (Łącznościowiec) i koszykówki, siatkówki plażowej, jak również z turniejów tenisowych (Solo Cup, Pekao Open), regat żeglarskich czy imprez biegowych.

Pośród wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych znalazły się: Dni Morza, dożynki w Barzkowicach, Festiwal Wikingów, Kontrapunkt, Fama, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spektakle w Teatrze Współczesnym, koncerty, pokazy mody, wybory miss, przywitania Nowego Roku. Marek Biczyk fotografował także obchody świąt państwowych i uroczystości wojskowe, strajki i protesty społeczne, wydarzenia szkolne i kościelne. Na zdjęciach uwieczniał Szczecin w różnych porach roku oraz inne miejscowości województwa, m.in. Barlinek, Cedynię, Dębno, Goleniów (lotnisko), Kołobrzeg, Koszalin, Łobez (stadnina koni), Międzyzdroje, Nowe Warpno, Pęzino, Siekierki, Stargard, Świnoujście, Trzebież, a także przyrodę.

Marek Biczyk pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w Stoczni Szczecińskiej, rozwijając swoje zainteresowanie fotografią w klubie fotograficznym Kontur. W roku 1979 podjął pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym (OPGK) jako fotograf i laborant w Zakładzie Teledetekcji. Po zmianach strukturalnych w OPGK po roku 1990 rozpoczął pracę jako fotoreporter w „Dzienniku Szczecińskim”, a dwa lata później – w „Głosie Szczecińskim”, gdzie pracował do 2004 roku. Od roku 2004 do 2007 był etatowym fotoreporterem „Przeglądu Sportowego”, do dziś jest stałym współpracownikiem tego tytułu. Równocześnie podjął współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Do największych osiągnięć Marka Biczyka należy obsługa fotoreporterska Igrzysk Olimpijskich w Londynie (2012), Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021), mistrzostw świata i mistrzostw Europy w piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej, lekkiej atletyce, a także rozgrywek w różnych ligach kontynentu. Jego prace wyróżniono w konkursie WBK Press Photo na najlepsze fotografie prasowe w kategorii sport.

(as)