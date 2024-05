Rozpoczyna się sezon żeglarski

Oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego to już tradycja

W sobotę, 11 maja w Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w południe zainaugurowany zostanie tegoroczny sezon żeglarski.

- O 11.45 zgromadzimy się na placu apelowym pod masztem, gdzie przy dźwiękach hymnu podniesiemy banderę - zapowiada Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego. - Tradycyjnie rozpoczniemy od wystąpienia dzieci z Przedszkola Publicznego 27 „Żagielek”. Potem przejdziemy do części oficjalnej i podniesienia bandery. W tym roku rozpoczęciu sezonu będą towarzyszyć dwa święta. Pierwsze, to jubileusz Daru Szczecina, który w tym roku obchodzi swoje 55-lecie, i jak na urodziny przystało, pojawi się tort. Drugim wydarzeniem towarzyszącym sobotniej inauguracji będzie chrzest łódek klasy Omega Politechniki Morskiej w Szczecinie. Po części oficjalnej przejdziemy do wspólnego biesiadowania przy ognisku oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu.

Na gości czekać będą krótkie rejsy jednostkami po Jeziorze Dąbie oraz Międzynarodowy Turniej Kajak Polo. Zapisy na rejsy - na miejscu. W ramach 55-lecia Daru Szczecina zaprezentowany zostanie film z wyprawy Daru Szczecina na Islandię.

(K)