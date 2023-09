Trzecia droga gotowa do wyborów. W tle spory o listę [GALERIA, FILM]

Wspólna lista kandydatów do sejmu z okręgu szczecińskiego, ogłoszona przez Polskę 2050 i PSL, zawiera 24 nazwiska. Fot. Ryszard PAKIESER

Ledwo ogłosili nazwiska, a już pojawiły się spory. Komitet Wyborczy Koalicji ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL zaprezentował w piątek swoich kandydatów do sejmu w okręgu szczecińskim. Po prezentacji pojawiły się głosy, że kandydaci Polski 2050 otrzymali na liście inne miejsca, niż te, które były wcześniej ustalone.

Na liście są 24 nazwiska. To kandydaci z obu partii, z całego regionu. Są ekonomistami, prawnikami, naukowcami, prowadzą też gospodarstwa rolne. Mają też wieloletnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach samorządu, są wolontariuszami, społecznikami i członkami Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wierzymy, że zdobędziemy co najmniej 3 miejsce, ale może i wyższe - mówił Jarosław Rzepa, poseł i samorządowiec z PSL, "jedynka" na liście do sejmu w naszym regionie. - Wierzę, że ten wynik zmieni układ sił w Polsce. Przywrócimy normalność, przywrócimy jedność. Przywrócimy trójpodział władzy i decentralizację naszego państwa, bo samorząd jest kwintesencją naszego funkcjonowania. Będę o to walczył, ale samemu się nie osiąga sukcesu. Dlatego się cieszę, że jestem w takiej drużynie.

- Urodziłem się w Szczecinie, tu się uczyłem i pracowałem. Jestem fanem pasztecików i paprykarza szczecińskiego. Jestem "dwójką" na liście, ale pierwszym na niej przedstawicielem Polski 2050 - dodał Adam Rudawski, ekonomista i były prezes "Radia Szczecin". Tworzymy koalicję z doświadczonym partnerem. Jeśli uda mi się zdobyć mandat, chcę się zająć trzema rzeczami.

Pierwsza to wspólny miesięczny bilet dla wszystkich, obowiązujący w całej Polsce - na pociągi, komunikację miejską czy metro. Druga to przywrócenie dawnej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy obecnie płacą więcej, ale dostęp do służby zdrowia mają taki sam, jak wszyscy inni. Trzecia rzecz - jako autor programu o nazwie "Nowe media publiczne" Adam Rudawski jest za głęboką reformą tych mediów.

Trzeci na liście Cezary Pakulski z Polski 2050 jest lekarzem i naukowcem z wieloletnim doświadczeniem.

- Jestem spełniony rodzinnie i zawodowo - zapewnia. - Do sejmu startuje, ponieważ system ochrony zdrowia wymaga ratunku. Jako Polska 2050 jesteśmy przygotowani do tworzenia prawa w sejmie, jesteśmy gotowi do przejęcia Ministerstwa Zdrowia.

Tuż po prezentacji część kandydatów z Polski 2050 stwierdziła, że ustalenia były inne. Ze zdziwieniem odkryli, że zajmują na listach inne miejsca, niż wcześniej ustalono. Winą za "majstrowanie" przy listach obarczają koalicjanta z PSL. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Film: Tomasz TOKARZEWSKI