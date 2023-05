Trudniej z Warszewa, zamiana na liniach. ZWiK usuwa awarię

Awaria wodociągu w ul. Rostockiej wymusza zamknięcie jej fragmentu. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej od wtorku nastąpi zamknięcie ul. Rostockiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Łącznej. Komunikacja miejska będzie skierowana objazdami. Na objazdy muszą przygotować się także kierowcy samochodów.



- Prace przy usuwaniu awarii prowadzone będą w pasie jezdni, dlatego na odcinku pomiędzy ul. Łączną a Szczecińską ulica Rostocka zostanie wyłączona z ruchu samochodowego - informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. - W związku z awarią mogą wystąpić w tym rejonie miasta spadki ciśnienia wody. Zakończenie robót i przywrócenie ruchu drogowego zaplanowano na czwartek, 11 maja.

Spora część kierowców nie mając innego wyboru pojedzie prawdopodobnie ul. Duńską w kierunku Niebuszewa, które częściowo jest rozkopane. Prowadzone prace wymuszą też zmianę kilku tras autobusowych. Pasażerowie muszą zwrócić na to szczególną uwagę, by nie trafić w inny rejon niż planowali. Linia 99 od przystanku „Wapienna” pojedzie ul. Szczecińską, nawrót przez ul. Poznańską (skręt w lewo za skrzyżowaniem z ul. Rostocką) dalej ul. Szczecińską i trasą linii 57 do przystanku „Warszewo”. Powrót wytyczono tą samą trasą.

Z kolei autobusy linii 57 od przystanku „Łączna nż” skręcą w ul. Łączną i dalej pojadą obecną trasą linii 99 do przystanku „Zajezdnia Golęcin”. Powrót zaplanowano również tą samą trasą.

Na nocnej linii 522 autobusy od przystanku „Łączna nż” skręcą w ul. Łączną, zawrócą przez ul. Przepiórki i Świergotki, gdzie nastąpi postój, a następnie pojadą ul. Łączną i od ul. Rostockiej już dalej swoją stałą trasą.©℗

ToT