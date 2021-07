Tour de Konstytucja w obronie wartości

Na półmetku ogólnopolskiej trasy, której założeniem jest, by w 69 dni objechać prawie 100 polskich miast i miasteczek, Tour de Konstytucja zawitała do Szczecina. To wydarzenie łączące aktywistów dotychczas stających w obronie ustawy zasadniczej, jak i przedstawicieli organizacji sędziowskich. Manifest pokojowy, bez protestów, ale za to z ważnymi deklaracjami i rekomendacjami – podkreślali organizatorzy tego swoistego rajdu po Polsce. Bez polityków, ale z gośćmi mocno zaangażowanymi w obronę wartości zapisanych w Konstytucji.

Na szczeciński plac Solidarności w poniedziałkowe południe przybyli zatem prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji, sędziowie Igor Tuleya, Paweł Juszczyszyn i Piotr Gonciarek oraz liczni przedstawiciele sędziów i prokuratorów ze Szczecina.

Po co w ogóle ten rajd po Polsce tłumaczył sędzia Piotr Gonciarek stwierdzając, że Konstytucja jest wówczas żywa i silna, gdy obywatele są świadomi swoich praw i obowiązków, a wspierają ich politycznie niezależne instytucje, w tym rzecznik praw obywatelskich oraz wolne sądy, które w razie naruszenia praw obywateli, mogą ich skutecznie bronić.

- Nie trzeba być prawnikiem, by pragnąć wolności, ale trzeba czuć i wymagać od władz, byśmy byli wszyscy traktowani równo – podkreślał Paweł Juszczyszyn. - To z godności, niezbywalnej, nienaruszalnej wypływają wszystkie podstawowe prawa wolności człowieka i obywatela. Wystarczy tę godność w sobie odnaleźć i być przyzwoitym.

- Chcę pokłonić się wszystkim, którzy o Konstytucję walczą. Wiem, że w Szczecinie nie raz protestowaliście w obronie niezależnych i wolnych sądów, za prawami i wolnościami konstytucyjnymi - słowa Adama Bodnara tłum zgromadzony na pl. Solidarności przyjął z wielkim entuzjazmem.

Tour de Konstytucja jest projektem obywatelskim zorganizowanym przez Fundację Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, jej współorganizatorami są między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz organizacje sędziowskie: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, Stowarzyszenie Sędziów Themis i Wolne Sądy.

Konstytucyjny rajd po województwie zachodniopomorskim trwa: we wtorek zawita do Świnoujścia i Kołobrzegu, a w czwartek do Łobza i Koszalina.©℗

(kel)