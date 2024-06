Szpital wojskowy czasowo bez izby przyjęć

Izba przyjęć w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie będzie nieczynna od najbliższego poniedziałku (1 lipca), przez całe lato. Jej pomieszczenia potrzebują pilnego remontu. Planowane przyjęcia do szpitala będą realizowane normalnie, jednak pacjenci wymagający pilnej pomocy medycznej powinni się zgłaszać do izb przyjęć czy szpitalnych oddziałów ratunkowych w innych placówkach.

– Nasza izba przyjęć wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac, by zapewnić komfortowe warunki pracy dla personelu medycznego oraz pacjentów – wyjaśnia komendant 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie płk Krzysztof Jurkowski. – Wiemy, że jest to niedogodność, gdyż nasz szpital znajduje się w samym centrum miasta, jednak by zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki dla pacjentów i lekarzy, pielęgniarek oraz zespołów ratowniczych musieliśmy się zdecydować na przeprowadzenie prac remontowych, a co za tym idzie na czasowe zamknięcie izby przyjęć.

W tym czasie przeprowadzonych zostanie szereg robót. Wyremontowane będą łazienki i przebieralnie, sale zabiegowe, sale obserwacyjne, gabinety lekarskie, poczekalnia i miejsce, gdzie odbywa się rejestracja pacjentów. We wszystkich pomieszczeniach zostaną m.in. wymienione podłogi, instalacje elektryczne i sanitarne, drzwi, ściany i sufity zostaną na nowo otynkowane i pomalowane.

Komendant szpitala zapowiada jednak, że planowe przyjęcia pacjentów w tej placówce będą realizowane tak, jak dotychczas.

Wyłączenie z użytkowania izby przyjęć w Szpitalu Wojskowym zostało uzgodnione z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Stanie się to już w najbliższy poniedziałek, 1 lipca, i potrwa przez całe lato.

