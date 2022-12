Otworzyli nową Izbę Przyjęć szpitala MSWiA przy ul. Jagiellońskiej

Zmodernizowaną Izbę Przyjęć ma szpital MSWiA przy ul. Jagiellońskiej w Szczecinie. Jej przebudowa kosztowała ponad 3 miliony złotych. We wtorek 6 grudnia w jej oficjalnym otwarciu uczestniczył wiceminister z resortu tworzącego tę placówkę - Paweł Szefernaker.

Ta nowa Izba Przyjęć służy pacjentom przygotowywanym do planowych zabiegów oraz trafiającym do szpitala w przypadkach nagłych, czyli potrzebującym natychmiastowej pomocy medycznej. Większa przestrzeń i nowy podjazd dla karetek poprawiły organizację pracy i komfort dla pacjentów.

- Możemy pochwalić się nowoczesną, piękną Izbą Przyjęć, która spełnia wszystkie standardy podczas przyjęć planowych i ostrych - mówi dr Elżbieta Kasprzak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie. - Zarówno pracownicy, jak i pacjenci są bardzo zadowoleni z warunków, w jakich są udzielane świadczenia zdrowotne. Ta inwestycja była bardzo ważna i potrzebna szpitalowi.

Całkowity jej koszt to 3 017 434 zł z czego 2 667 434 zł (czyli 88 procent) to środki z Ministerstwa Zdrowia - z tzw. funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dodatkowo za kwotę ponad 267 000 zł zakupiono sprzęt i wyposażanie do wyremontowanej Izby Przyjęć.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 7.12.2022 r.

