Czasowa zmiana w szpitalu na Pomorzanach

W związku z drobnymi pracami modernizacyjno-remontowymi izba przyjęć klinik: kardiologii i kardiochirurgii szpitala klinicznego nr 2 zostaje przeniesiona tymczasowo z budynku W do budynku K. Zmiana nastąpi już w poniedziałek, 8 sierpnia. W tej przejściowej lokalizacji pozostanie do 22 sierpnia, do godz. 8.00

Trasa do bud. K została pokazana na mapce. Można do niego wjechać także po podjeździe dla wózków (za ceglanym murkiem). Z holu trzeba się kierować na lewo. Wejście do izby zostało oznakowane.

W nowym, tymczasowym miejscu izba przyjęć będzie funkcjonować jak dotychczas, w pełnym zakresie pracy. Informacja o zmianach została przekazana także do odpowiednich służb – m.in. do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

(sag)