„Szklanka" w mieście. Kolizje i (niebezpieczne) ślizgi, czyli gołoledź w Szczecinie

Prognozy meteorologów tym razem się sprawdziły - słabe opady marznącego deszczu doprowadziły do gołoledzi, która w poniedziałek (19 grudnia) ostro dała się we znaki szczecinianom.

W różnych rejonach Szczecina marznący deszcz zaczął padać około godz. 14. W niespełna dwie godziny na telefon alarmowy pogotowia ratunkowego zadzwoniło ponad 40 osób, prosząc o pomoc w nagłych wypadkach.

- Wezwania były związane z upadkami na skutek poślizgnięcia. Napływały z całego miasta: zarówno lewo-, jak i prawobrzeża. Dotyczyły rozmaitych urazów u pieszych. Głównie: złamań i skręceń kończyn górnych oraz dolnych, doznanych urazów kręgosłupa oraz głowy - relacjonuje Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Wszystkie zespoły ratownictwa medycznego ze Szczecina są zaangażowane w udzielanie pomocy poszkodowanym.

Takich zespołów w Szczecinie jest 14. Jednak z uwagi na ilość napływających zgłoszeń, czas oczekiwania na karetkę może być dłuższy niż zwykle. Trzeba więc się uzbroić w cierpliwość.

- Prosimy o zachowanie ostrożności w poruszaniu się czy to na chodniku, czy przy przechodzeniu przez jezdnię. Jeżeli nie jest to konieczne, to lepiej teraz nie wychodzić z domu - przekonuje Paulina Heigel.

Trudna sytuacja panuje również na drogach. O czym świadczy liczba kolizji zgłaszanych policji.

- Do tej pory mamy zgłoszonych przeszło 50 kolizji. Tylko w czasie gołoledzi było ich ponad 20 - potwierdza mł. asp. Paweł Pankau z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Warto pamiętać o obowiązku dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Także o zachowaniu odpowiedniej, bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu.

Wielu kierowców wzięło sobie do serca te uwagi. Stąd wrażenie, że cały Szczecin stoi w korku. Jedyny plus całej tej sytuacji, że do tej pory nie wydarzył się żaden poważniejszy - tym bardziej tragiczny w skutkach - wypadek.

- Wszyscy uczestnicy ruchu powinni zachować należytą ostrożność - przestrzega mł. asp. Paweł Pankau z KMP w Szczecinie. ©℗

(an)