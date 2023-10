Szczepienia dla seniorów bezpłatnie na NFZ

Fot. archiwum

W tym roku w Szczecinie, podobnie jak przed rokiem, nie jest realizowany miejski program profilaktyki grypy dla seniorów, czyli nie ma bezpłatnych szczepień z puli miasta. I to nie tylko dlatego że samorządu na to nie stać. Obecnie praktycznie w całości pokrywałby się z ofertą, z jakiej mogą korzystać wszyscy ubezpieczeni, będący po 65. roku życia. W Szczecinie program ten był kierowany właśnie do tej grupy wiekowej.

Obecnie każda ubezpieczona osoba w wieku 65+ ma prawo do nabycia bezpłatnej szczepionki, upoważnia do tego recepta wystawiona przez lekarza. NFZ finansuje też kwalifikację do szczepienia i samo podanie szczepionki. Podobne uprawnienia mają również dzieci i młodzież (od 6. miesiąca życia do ukończenia 18 lat). Za to z 50-procentową odpłatnością szczepionki mogą kupić pozostali dorośli. W ubiegłym sezonie grypowym do bezpłatnych szczepień prawo mieli seniorzy od 75. roku życia.

W sprawie szczepień najlepiej się kontaktować ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W niektórych przychodniach szczepionki są dostępne na miejscu i po potwierdzeniu przez lekarza, że nie ma przeciwskazań, zostają podane.

– My szczepimy przede wszystkim pacjentów zadeklarowanych w naszej jednostce. Do szczepienia kwalifikuje lekarz poz, więc należy się umówić do swojego lekarza i jeśli on stwierdza brak przeciwwskazań, to pacjent jest kierowany do gabinetu zabiegowego. Takie szczepienie, w przypadku pacjentów poniżej 65. roku życia, kosztuje 80 złotych. Ale dla pacjentów powyżej 65. roku życia jest bezpłatne. Szczepionki mamy na miejscu – mówi Natalia Andruczyk, rzeczniczka WOMP – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, które ma kilka poradni podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Szczecina.

W wielu przychodniach jest też tak, że najpierw trzeba odebrać receptę od lekarza, kupić samemu szczepionkę z przysługującą refundacją i wrócić do punktu szczepień w przychodni.

– Teraz każdy pacjent, w zależności od wieku i ewentualnych chorób, ma albo bezpłatną szczepionkę, albo określoną zniżkę – tłumaczy Krystyna Iwanowska, pielęgniarka z Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Potulickiej w Szczecinie. – Nie ma programu miejskiego, więc każdy pacjent musi dostać receptę, pójść do apteki i odebrać szczepionkę. Szczepionka powinna być odebrana z apteki w dniu szczepienia, żeby było wiadomo, że prawidłowo ją przechowywano. Pacjent przychodzi z nią do nas, wypełnia ankietę i idzie do pielęgniarki. Pielęgniarka sprawdza tę ankietę, dopytuje jeśli trzeba i jak wszystko jest dobrze, to szczepimy. Jeśli jednak są wątpliwości, to konieczna jest konsultacja u lekarza.

Aby skorzystać z refundacji na szczepionkę, potrzebna jest właśnie recepta od lekarza. W sytuacji kiedy receptę wystawia farmaceuta, pacjent ponosi pełny koszt preparatu. Bezpłatna dostępność do szczepionki przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S” – w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.

Niektóre samorządy jednak wciąż realizują własne programy takiej profilaktyki grypy, czyli finansują szczepienia dla określonej grupy swoich mieszkańców. Robi to na przykład Świnoujście, gdzie z programu mogą korzystać mieszkańcy już powyżej 60. roku życia, a więc także ci, którzy prawa do bezpłatnej szczepionki z powszechnego ubezpieczenia nie mają.

– Zakupionych zostało 2200 szczepionek, akcja rozpoczęła się kilka tygodni temu i trwa do wyczerpania zapasów albo do 30 listopada – mówi Jarosław Jaz, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. – Skorzystać z nich mogą mieszkańcy powyżej 60. roku życia.

Jak zaznacza Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, optymalny czas szczepienia przeciw grypie jest przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności na grypę, który w Polsce występuje od października do maja, szczyt zachorowań występuje najczęściej od stycznia do marca. Należy brać pod uwagę czas potrzebny na wykształcenie odporności, czyli ok. 2-3 tygodni. ©℗

(sag)