Lekarze mówią o tridemii. Szczyt zachorowań może być przed nami

Wiemy natomiast, ile zachorowań na grypę lub infekcje grypopodobne zgłaszają zachodniopomorscy lekarze. Tylko w pierwszym tygodniu stycznia było to 6157. Dużo więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego czy 2021 - wtedy było to odpowiednio 456 i 537.

- Tridemią nazywamy wzrost zakażeń COVID-19 oraz grypy i wirusa RSV - mówi dr Karina Witkiewicz, pulmonolog oraz członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. - Narastanie zachorowań jest wręcz lawinowe. Najtrudniej jest obecnie ocenić liczbę zakażeń wirusem RSV, ciężko powiedzieć ile go jest, bo nie ma obowiązku zgłaszania przypadków do stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Komentarze

do Piotr-a 2023-01-17 20:07:36 - odwal się od Urszuli na długość.... Urszula jest "rzucona na odcinek" ujeb..ia "Polacken". Nie czytasz co wyrabiają z PiS_dzielczym rządem przy pomocy "tusków"? – Teraz, mój drogi Donaldzie, wrócisz do swojego kraju, aby ponownie chronić wartości. Powodzenia, mój przyjacielu. I Donaldzie, pamiętaj: kiedy spotkamy się ponownie, zobaczymy cię, jak sam powiedziałeś, jako premiera – mówiła Von der Leyen.– Już za wami tęsknie, drodzy przyjaciele. Chciałbym wszystkim podziękować. Nie mówię do widze

Piotr 2023-01-17 16:18:48 Pandemia to biznes miliarderów globalnych z Davos, obecnie mamy nadmiar szczepionek, a braki antybiotyków dla dzieci i emerytów, brak leków dla emerytów na choroby przewlekłe. Nadprodukcja covidowa doprowadziła do niedoborów antybiotyków i leków ratujących życie, a Urszula von der Leyen dała zarobić mężowi i jego kumplom z branżu farmaceutyki. Sprawa Urszuli w toku w UE.

@krótko 2023-01-17 15:42:32 Antyszczepem to cię stary robił. Te twoje magiczne preparaty się przyczyniły właśnie do aktualnego stanu. Przed "pandemią" było 5 przypadków nagłego zapalenia mięśnia sercowego na milion osób. Teraz jest to 25000 przypadków na milion. Tak zwana "naglica" stała się ostatnio bardzo częstą chorobą i przyczyną zgonu. Młodzi zdrowi, wysportowani oraz często zawodowi sportowcy - padają teraz jak muchy. A czy to nie przypadkiem sportowcy byli zmuszani do szczepień?

@krótko 2023-01-17 14:59:39 Ten preparat który wciskali ludziom, nazwany był i jest szczepionką? Przecież to skandal i dezinformacja. Pomyśl zanim bzdury i slogany powielisz. A ilu z tych którzy przyjęli kolejne dawki, cudownego, '"ratującego życie "- preparatu, choruje dziś i to poważnie?. A co najgorsze, nie wiadomo co będzie z nimi dalej, co tam się jeszcze wykluje? Czy to już ostatnia prosta, czy może jednak snów rondo?....

@Do rev 2023-01-17 14:44:39 Takie życie. Jak można taniej to po co przepłacać. Jest popyt, jest podaż.

@krótko 2023-01-17 14:37:16 Krótko to ty chyba o tym myślałeś! Już zupełnie oficjalnie podawane są informacje o tym, że kłamstwem było mówienie, że szczepienia chroniły przed roznoszeniem słynnego wirusa. Zaktualizuj informacje ( nawet te oficjalne) i pomyśl tym razem dłużej a nie "krótko".

krótko 2023-01-17 13:33:38 Antyszczepy i inne szury są winne rozwojowi epidemii

Do rev 2023-01-17 13:10:04 ...a zawleczony HIV ochoczo roznoszą nasi rodacy, łasi na tani towar .

Artur Kowal 2023-01-17 12:58:26 Ja chętnie obejrzę jak dziennikarze z Kuriera się szczepią . I czy ktoś sprawdził czy nasi bracia ze wschodu przyjechali zaszczepieni na odrę , błonicę , polio i gruźlicę ? Bo , że odkąd przybyli nastąpił wzrost zachorowań na HIV to już wiem