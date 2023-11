Stypendia dla najlepszych uczniów w naszym regionie [GALERIA]

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki w LO nr 1 przy al. Piastów. Fot. Ryszard PAKIESER

Najlepsi uczniowie ze Szczecina otrzymali w czwartek stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystość odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.



- To zaszczyt stać dziś przed wami, przed uczniami, którym chce się chcieć, którzy chcą zdobywać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty - mówiła zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska.

Dodała, że stypendia są dowodem na to, że ciężka sumienna praca przynosi dobre efekty. Życzyła młodym ludzi, aby mieli odwagę spełniać swoje marzenia.

- Jeszcze w zeszłym roku przygotowywaliśmy to wydarzenie, gdy pełniłem inną funkcję - powiedział poseł Zbigniew Bogucki, do niedawna wojewoda zachodniopomorski. - Wydaje się, że ten czas minął niepostrzeżenie. Czas trzeba dobrze wykorzystać. I wy go dobrze wykorzystaliście. Nie ma nic gorszego, niż marnotrawić czas.

Z myślą o przyszłości

Jednym ze stypendystów był Norbert Dąbrowski z XIII LO w Szczecinie.

- Stypendium dostanę za najwyższą średnią w szkole i za inne osiągnięcia, byłem półfinalistą olimpiady matematycznej - powiedział uczeń. - Brałem udział w międzynarodowym finale mistrzostw w grach matematycznych i logicznych. Planuję studiować informatykę. Zastanawiam się nad Uniwersytetem Warszawskim.

Zofia Wolska z I LO mówiła zaś:

- Myślę nad studiowaniem filologii polskiej w Poznaniu. Bardzo lubię pisać. Myślę, że specjalizacja dziennikarska będzie dobrym wyborem. Jeszcze nie wiem, na co przeznaczę stypendium.

Podczas drugiej odsłony uroczystości stypendia wręczono także uczniom z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miasta Świnoujście.

Stypendium w dwóch ratach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może dostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium wypłaca się w dwóch ratach: I – do końca listopada 2023 r. – 2000 zł i II – do końca kwietnia 2024 r. – w wysokości 3 000 zł. W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów województwa zachodniopomorskiego (117 z terenu objętego nadzorem KO w Szczecinie, 72 z terenu Delegatury Koszalin).

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki to najbardziej prestiżowa nagroda dla uczniów wszystkich typów szkół dla młodzieży, uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendium otrzymało łącznie 396 uczniów w kraju, z czego 26 uczniów z woj. zachodniopomorskiego (24 ze Szczecina i 2 z terenu Delegatury Koszalin). Stypendium Ministra Edukacji Narodowej ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 000 zł. ©℗

(as)