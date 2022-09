Kto wybrał pielęgniarstwo, może złożyć wniosek. Na studentów pierwszego roku czekają stypendia

Od 1 października będzie można składać wnioski w pilotażowym programie stypendialnym „Wybieram pielęgniarstwo". Uruchomienie programu przez Urząd Marszałkowski ma zachęcić młode osoby do podejmowania nauki na tym właśnie kierunku, gdyż pielęgniarkami i pielęgniarzami chce zostać coraz mniej osób. Nie przekonuje ich wysoki poziom społecznego zaufania. Zniechęcają zaś zbyt niskie zarobki w stosunku do wymogów kształcenia zawodowego.

Wnioski będzie można składać do 31 października. Przyjmowane będą od studentów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, kształcących się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim. Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Stypendium, które ma otrzymać co najmniej 30 osób, przyznane będzie na dziewięć miesięcy, od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 r. Wyniesie 1 tys. zł brutto miesięcznie (rocznie to 9 tys. zł). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wybranym kierunku studiów, realizowaniu nauki zgodnie z planem

