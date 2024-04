Spacer nad morzem w wielkanocny poniedziałek

Fot. Artur BAKAJ

Ci, którzy postanowili spędzić święta nad morzem, dokonali dobrego wyboru. Pogodna aura skutecznie zapraszała do spacerów w strefie nadmorskiej Kołobrzegu. W niedzielę było iście wiosennie. Poniedziałek przywitał wszystkich nieco niższą temperaturą, ale i tak nie zniechęciło to spacerowiczów do porannych wędrówek. ©℗

(pw)