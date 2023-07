Sanepid ponownie nie zezwala na kąpiel w koszalińskiej "Wodnej Dolinie"

Fot. (arch.) Wiesław Miller

Sanepid ponownie nie zezwala na kąpiel w "Wodnej Dolinie" w Koszalinie. Wprowadzony 27 czerwca zakaz wchodzenia do wody w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym zniesiono we wtorek. Już w środę po południu GIS podał, że woda nie nadaje się do kąpieli "ze względu na inne wymagania".

Znów nie można się kąpać w "Wodnej Dolinie" w Koszalinie (Zachodniopomorskie). Tym razem, jak podał w środę po południu Główny Inspektorat Sanitarny w Serwisie Kąpieliskowym, "ze względu na inne wymagania" wobec wody.

Zakaz kąpieli wprowadzony 27 czerwca, najpierw w związku z przekroczeniem stężenia enterokoków, a następnie enterokoków i bakterii z grupy Escherichia coli, został odwołany we wtorek po południu. W Serwisie Kąpieliskowym GIS poinformował o tym, że wyniki próbek wody z miejskiego kąpieliska w "Wodnej Dolinie" nie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w tej lokalizacji woda jest przydatna do kąpieli. Dobę później zakaz przywrócono.

Miejskie kąpielisko w Koszalinie, utworzone na zalewie rzeki Dzierżęcinki, jak wynika z aktualnych informacji zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym GIS, jest jedynym ze strzeżonych w Zachodniopomorskiem, w którym jakość wody nie pozwala na kąpiel.

