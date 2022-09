Ruszyła największa inwestycja grupy Garo. Nowy zakład zatrudni ponad 300 osób

Firma Garo Polska rozpoczęła nową inwestycję. W Specjalnej Strefie Ekonomicznej w szczecińskim Trzebuszu, przy ul. Kadmowej, ruszyła budowa zakładu produkcyjnego. Będą w nim wytwarzane stacje ładowania samochodów elektrycznych. W ubiegłym tygodniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

– Jest to największa inwestycja grupy Garo o wartości ok. 10 mln euro – informuje Garo Polska. – Nowy zakład o powierzchni ponad 15 000 m kw. zostanie uruchomiony w drugim kwartale 2023 roku. Zwiększy to nasze możliwości produkcyjne do 20 000 stacji ładowania tygodniowo. Budynek wyposażony będzie w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Dzięki planowanej instalacji PV ograniczymy emisję dwutlenku węgla o ponad 160 ton rocznie.

Firma zapowiada, że będzie to również największy hub ładowania w Zachodniopomorskiem, a zatrudnienie znajdzie tu ponad 300 osób.

Garo Polska specjalizuje się w produkcji osprzętu elektroinstalacyjnego i stacji do ładowania samochodów elektrycznych oraz dystrybucji wybranych produktów na rynku polskim.

Firma w 2012 roku otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie. W zakładzie produkcyjnym, który powstał w prawobrzeżnej części miasta, produkowane są m.in. stacje do ładowania samochodów elektrycznych, stacje do ogrzewania postojowego oraz panele dystrybucyjne energii elektrycznej.

Szwedzka grupa Garo posiada oddziały w Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz Irlandii. Od 1996 roku jest obecna również w Polsce.

(ek)