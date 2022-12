Rotarianie dla hospicyjnych rodzin. Cykliczna pomoc na święta od 16 lat!

Produkty na święta o wartości 75 tys. złotych: żywność pierwszej potrzeby, chemię gospodarczą i słodycze przekazał Rotary Club Szczecin dla rodzin pozostających pod opieką Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Ta pomoc ma bardzo szczególny wymiar, bo oferowana jest cyklicznie przed świętami od 16 lat. Przez ten czas rotarianie wsparli rodziny hospicyjne darami na łączną kwotę ok. 425 tys. zł!



- Szesnaście lat to jest współpraca niezwykła jak na jakąkolwiek naszą współpracę z jakąkolwiek organizacją pozarządową - przyznaje Kinga Krzywicka, prezes hospicyjnej fundacji. - I stałość i zaangażowanie, które płynie od Rotary Clubu Szczecin, są na wagę złota. Ma to szczególnie wyjątkowy wymiar teraz, gdyż od jakiegoś czasu - najpierw okołopandemicznie, potem z uwagi na wojnę w Ukrainie, a obecnie również ze względu na zawirowania gospodarcze - coraz więcej rodzin hospicyjnych potrzebuje wsparcia bezpośredniego, finansowego, socjalnego, które mogłoby im pozwolić na to, by przynajmniej w czasie świąt Bożego Narodzenia ta atmosfera była taka, jak być powinna w naszej tradycji. Ten wielki nakład pracy rotarian niesie w sobie tyle radości i spełnienia, że akcja co roku jest kontynuowana.

Fundacja ma obecnie pod opieką prawie 200 rodzin: w hospicjum domowym dla dzieci, wentylacji mechanicznej dzieci i młodzieży, w Poradni żywienia dojelitowego, w hospicjum domowym dla dorosłych, w Poradni medycyny paliatywnej. To duża grupa pacjentów z różnymi potrzebami.

- Wśród rodzin, które są pod naszą opieką kilka lat, a i takie się zdarzają, na początku grudnia pojawiają się czasem pytania, czy mogą na coś liczyć przed świętami. Bo wtedy inaczej planują koszta, które mają do poniesienia - mówi K. Krzywicka. - Ci, którzy korzystają z rotariańskich darów pierwszy raz, są zaskoczenia ilością tego, ile przypada na jedną rodzinę. Jak bardzo różnorodnie i w przemyślany sposób ta rotariańska pomoc podchodzi do tego, by zaopiekować i naszych pacjentów i te święta. W tym okresie świątecznym wszyscy potrzebują tego, by miło spędzić czas w gronie rodzinnym i myślę, że pomoc rotariańska im to zapewnia.

W uroczystości przekazania darów dla hospicjum w środę 14 grudnia rotarian reprezentował prezydenta RC Szczecin Roman Łakomiak, oraz past prezydent Mirosław Moroz.

- Cieszę się, że pomimo kryzysu i trudności udało się zwiększyć wartość towarów w stosunku do ubiegłego roku - mówi Mirosław Moroz, pomysłodawca i siła sprawcza tej akcji. - To wszystko mogło się wydarzyć dzięki hojności wielu firm, prywatnych osób, oraz rotarian z RC Szczecin i RC Stargard. Chciałbym im serdecznie podziękować za wrażliwość i zrozumienie konieczności niesienia pomocy potrzebującym. Większość darczyńców wspomaga akcję na rzecz hospicjum niemalże od początku tj. od 16 lat.

Spotkanie odbyło się w siedzibie hospicjum przy al. Wojska Polskiego, na razie wykorzystywanej jedynie symbolicznie - budynek, w którym ma powstać Dom Hospicyjny wymaga dużych środków finansowych. Fundacja ma nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to miejsce uda się wyremontować i stworzyć nową profesjonalną bazę hospicyjnego wsparcia dla wszystkich, którzy go potrzebują. ©℗

Anna Gniazdowska