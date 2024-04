Remonty dróg na Starym Mieście. Trzeba było dołożyć dwa miliony

Generalny remont mostu przy hotelu PTTK już trwa. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Dwa miliony złotych więcej niż na początku zaplanowano, pochłonie remont dróg na Starym Mieście w Stargardzie. Okazało się, że most na ul. Kuśnierzy trzeba praktycznie wybudować od nowa, bo był w złym stanie technicznym.

Na Starym Mieście w Stargardzie od października ub.r. trwa kompleksowa modernizacja kilku dróg. Prace obejmą ulice: Bolesława Chrobrego, Szewską, Kuśnierzy i Włosienniczą. Pojawią się na nich nowe nawierzchnie, wzdłuż nich powstaną nowe chodniki, oświetlenie i miejsca postojowe dla samochodów. Wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego planowana jest ponadto ścieżka rowerowa. Miasto planuje na starówce nowe nasadzenia zieleni.

Na razie najwięcej dzieje się przy ulicach Szewskiej, Włosienniczej i Kuśnierzy. Cały projekt związany z kompleksową przebudową zniszczonych i dziurawych dróg na Starym Mieście w Stargardzie wart jest prawie 18 mln zł. Okazało się jednak, że koszty zwiększą się aż do 20 mln zł.

- W trakcie prac nad mostem w ciągu ul. Kuśnierzy okazało się, że trzeba go praktycznie zbudować od nowa - wyjaśniał radnym na wtorkowej sesji Rafał Zając, prezydent Stargardu. - I chodzi nie tylko o nawierzchnię tego mostu, ale również przyczółki, trzeba było zbudować, całą konstrukcję od nowa. Dobrze, że zły stan techniczny tego mostu wyszedł przy okazji remontu dróg na Starym Mieście. Zrobimy to i nie będziemy musieli wracać do tego mostu przez najbliższych kilkadziesiąt lat.

Na sesji Rady Miejskiej w Stargardzie, która odbyła się 26 marca, radni zgodzili się na zmianę budżetu i zwiększenie kwoty na remont o 2 mln zł.

Inwestycja w kwartale starówki została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stargard dostał na nią 10,5 mln zł. Modernizacja ulic na Starym Mieście powinna się zakończyć latem 2025 r. ©℗

(w)