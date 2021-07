Razem namawiało w Szczecinie do budowy elektrowni atomowej

Posłowie partii Razem Adrian Zandberg oraz Maciej Konieczny przekonywali w Szczecinie polski rząd, aby poparł europejską pakiet klimatyczny i aby zbudował elektrownię atomową. Razem marzy o tym, aby Polska znalazła się na czele transformacji gospodarki, która miałaby uchronić nas przed katastrofą ekologiczną.

- Bruksela kładzie na stół nowy ambitny pakiet klimatyczny. Pakiet, który jest krokiem w dobrą stronę, w stronę większej odpowiedzialności za przyszłość naszej planety - ocenił Zandberg. - Te ambitne rozwiązania, zmieniające naszą gospodarkę, są potrzebne, żeby pokolenie naszych dzieci nie żyło w świecie przypominającym koszmar, żeby nie żyło w Polsce, w Europie dużo gorszych niż te, w których żyjemy dzisiaj.

Wedle Zandberga kluczowa jest ochrona europejskiego rynku przed dumpingiem klimatycznym, czyli uderzenie w te kraje, które są konkurencyjne tylko przez to, że trują środowisko. Teraz mają być wprowadzone przeciwko nim obostrzenia cenowe i niszczenie środowiska ma się już nie opłacać. Zandberg uważa, że ochroni to także polską gospodarkę przed nieuczciwą konkurencję.

- Jako Razem nie mamy wątpliwości, że bycie po dobrej stronie tych zmian klimatycznych to nie jest tylko troska o naszą planetę, ale to jest coś, co się nam jako Polsce opłaca - powiedział Maciej Konieczny. - Mówimy o tym, żeby chronić europejską gospodarkę przed nieuczciwą konkurencją, chociażby ze strony Chin, które tak ambitnych planów nie zechcą wprowadzać. Pole walki powinno być uczciwe. Często od prawicy słyszymy: "Jak my mamy stosować te wyśrubowane normy europejskie, podczas gdy Chińczycy, Rosjanie, Turcy nie mają takiego zamiaru i oni nas gospodarczo pokonają?". Otóż już nie! Mamy rozwiązanie: wszystkie towary produkowane z bardziej szkodliwymi dla środowiska technologiami, z większą emisją CO2, będą na wejściu do Unii Europejskiej oclone. Ceny się wyrównają.

Razem liczy także na stopniowe odejście do benzyny w transporcie samochodowym na rzecz samochodów elektrycznych. Lewica chciałaby, żeby Polska znalazła się w awangardzie tych zmian. Powinna więc także zwiększać produkcję prądu. Stawiać na energetykę wiatrową, fotowoltaikę. I nie tylko. Powinna powstać w Polsce elektrownia atomowa.

- Bez energetyki jądrowej nie będziemy w stanie zapewnić stabilnych dostaw prądu dla polskiej gospodarki - oświadczył Konieczny. - Trzeba na nią postawić naprawdę, a nie jak za rządów Platformy Obywatelskiej, że powołujemy spółkę, wsadzamy tam swoich znajomych, i nic się przez dziesięć lat nie dzieje.

Kilka miesięcy temu lewica pomogła Prawu i Sprawiedliwości w sprawie przyjęcia Europejskiego Programu Odbudowy. Zebrała za to cięgi od Koalicji Obywatelskiej i radykalnych antypisowskich publicystów. Czy to oznacza możliwość kolejnych doraźnych sojuszy z partią Jarosława Kaczyńskiego?

- Trzymamy się bardzo prostej zasady. Patrzymy na ustawy - wyjaśniał Zandberg. - Oceniamy, czy są sensowne, czy nie są sensowne. I zależnie od tego podejmujemy decyzję, jak zagłosować. Wiem, że wielu komentatorom sceny politycznej nie mieści się to w głowie i uważają, że w każdej sprawie należy głosować taktycznie. Odmawiamy funkcjonowania w myśl takiej logiki. ©℗

Alan Sasinowski