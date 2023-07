Maturzysto, pilnuj terminów!

Wyniki matur są już znane, przeważająca większość absolwentów liceów, techników i szkół branżowych ma w końcu upragnione - a ci, którzy wybierają się na studia - najdłuższe wakacje. Jednak 12,4 procent absolwentów z naszego regionu musi jeszcze przysiąść do nauki, by zdać poprawkę: ma do niej prawo 7,4 proc. zdających maturę w nowej formule i 19,4 proc. tych, którzy do egzaminu dojrzałości przystąpili na zasadach z 2015 roku.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu: część pisemna przewidziana jest 22 sierpnia o godz.9 , ustna - na 21 sierpnia, tu godziny rozpoczęcia wyznaczy szkoła. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 8 września.

Maturę poprawkową można zdawać tylko z jednego z przedmiotów obowiązkowych, czyli: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym lub języka polskiego, języka obcego nowożytnego w części ustnej bez wskazywania poziomu. Na egzaminie w tym trybie nie można poprawiać przedmiotów dodatkowych, z których uzyskało się niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu przypomina, że trzeba pilnować terminów. Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, absolwent musi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (te maturzyści poznali 7 lipca) złożyć w macierzystej szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Maturzyści na taką deklarację maja zatem czas tylko do piątku, 14 lipca.

Pozostało także niewiele czasu na sprawdzenie swojej pracy w OKE w Poznaniu - to informacja dla tych absolwentów, którzy mają wątpliwości, czy ich praca była dobrze oceniona. Wnioski o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydawania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego, tj. od dnia 7 lipca 2023 r. Takie wnioski można składać za pośrednictwem Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, ale również tradycyjną pocztą na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22 61-655 Poznań.

Wglądy do prac odbywać się będą w formie stacjonarnej, w IX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warzywnej 24 w Poznaniu - informuje OKE. Odpowiedzi na wniosek o wgląd, informujące o dacie i miejscu wglądu, komisja będzie przesyłać na adres e-mailowy oraz SMS-em na nr telefonu podane we wniosku. Dotyczy to również wniosków przesłanych pocztą tradycyjną. Wniosek o weryfikację sumy punktów można składać wyłącznie po dokonanym wglądzie w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu a potem już tylko oczekiwać odpowiedzi, która przyjdzie do absolwenta listownie.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona, dyrektor OKE ustali nowy wynik egzaminu maturalnego i wyda nowe świadectwo lub aneks.©℗

(kel)

fot. Dariusz Gorajski