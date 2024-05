Radni o S10, przyrodzie, zlocie żaglowców

We wtorek odbyła się druga zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin dziewiątej kadencji. Fot. Ryszard Pakieser

We wtorek szczecińscy radni zagłosowali m.in. za projektem uchwały niezbędnej do budowy odcinka drogi S10 na terenie parku leśnego w Strudze. Zdecydowali też o tym, że osoby zaangażowane w organizację zlotu żaglowców będą mogły za darmo jeździć komunikacją miejską.

Lekko zaiskrzyło podczas rozmowy o uchwale w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących na terenie zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „Park leśny w Strudze” - która, krótko mówiąc, ma umożliwić zbudowanie tam odcinka drogi S10. Co do tego, że ta inwestycja jest niezbędna, radni wszystkich opcji się zgadzają. Ale...

- Budowa S10 została zapoczątkowana przez PiS. To droga życia. Skróci czas dojazd do Warszawy o 3,4 godziny. Będzie doprowadzać do Centralnego Portu Komunikacyjnego - zaczął Krzysztof Romianowski, szef klubu PiS. - Wiem, że po stronie Koalicji Obywatelskiej są politycy, którzy nie chcieliby CPK w Polsce, ponieważ jest port lotniczy w Berlinie, natomiast z punktu widzenia rozwoju kraju i regionu droga S10 jest niezwykle ważna. Na ostatniej komisji gospodarki komunalnej ze zdumieniem obserwowałem, jak głosują niektórzy członkowie KO. Albo byli przeciw, albo się wstrzymali. Rozumiem, że są zieloni radni, którzy będą bronić każdego drzewka.

Samorządowiec podkreślił, że na tym terenie zaplanowane są nasadzenia kompensacyjne, dlatego nadmierna troska o przyrodę nie ma w tym przypadku sensu - zwłaszcza w kontekście tego, jak S10 rozwinie gospodarczo Pomorze Zachodnie.

Łukasz Tyszler, szef klubu KO, ocenił jego przemowę jako „przydługawą” i „zaskakującą”. I ripostował:

- Chciałem wyraźnie zaznaczyć, że to właśnie dzięki tym pracom uzgodnieniowym udało się ze słabego projektu - który miał zniszczyć 90 proc. siedlisk drzew, zaszkodzić naturze - przez to, że usiedliśmy, pomyśleliśmy, że zadziały procedury i służby miasta, udało się uzgodnić tę inwestycję w ten sposób, że tylko kilkanaście proc. aktualnego stanu natury zostanie uszkodzona. Ta inwestycja jest niezbędna. Nikt z klubu KO nie ma najmniejszych wątpliwości, że będzie realizowana. Zadziwia mnie wymyślenie problemu, którego nie ma.

Co jeszcze? Radni zdecydowali m.in. że od 1 do 5 sierpnia osoby zaangażowane w finał Tall Ship Races, oficerowie łącznikowi, wolontariusze, załogi jachtów, nie będą musieli płacić za bilety komunikacji miejskiej. ©℗

(as)

