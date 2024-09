Przyjdź do urologa za darmo i bez skierowania

Fot. Anna Gniazdowska

Urologiczne badania przesiewowe organizuje we wtorek (17 września) Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. Są bezpłatne i skierowane szczególnie do osób, które nie miały do tej pory kontaktu z urologiem (kobiety i mężczyźni). Lekarze z naszej Kliniki będą badać i udzielać porad bez konieczności posiadania skierowania. Ale trzeba się wcześniej zarejestrować i można to zrobić telefonicznie pod nr. 91 466 13 60 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-13.00.

Badania będą prowadzone w Poradni Urologicznej USK-2 (wejście od strony parkingu, za bud. F) Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie na Pomorzanach. To w ramach Europejskiego Tygodnia Urologii, z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Według Raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce” z 2021 r. każdego dnia w kraju średnio 48 mężczyzn słyszy diagnozę raka prostaty. Ryzyko zachorowania na ten nowotwór wzrasta z wiekiem, a wcześnie wykryty zwiększa szanse na jego wyleczenie nawet do 90 proc. Tymczasem aż 1 na 4 zdiagnozowanych pacjentów ma już przerzuty, a według danych Polskiego Towarzystwa Urologicznego nowotwory urologiczne stanowią aż 25 proc. nowotworów rozpoznawanych w Europie i Polsce.

(sag)