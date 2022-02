Przygodna: Baśka, sikorki i sporo emocji. Drzewa w (ekstremalnej) ocenie

Czy Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wyda zezwolenie na usunięcie blisko pół tysiąca drzew kolidujących z planowaną budową przedszkola przy ul. Przygodnej? Trwa procedowanie wniosku w tej sprawie. Czego kolejną odsłoną była piątkowa powtórna wizja lokalna. Czyli - w terenie i przy udziale strony społecznej - weryfikacja oceny przyrodniczej oraz inwentaryzacji zieleni, przygotowanych przez ekspertów na zlecenie wybranego w przetargu wykonawcę inwestycji.

Inwestor, czyli Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez konsorcjum firm PTB Nickel, zabiega - przypomnijmy - o usunięcie przez wycięcie 367 drzew za zgodą służb marszałkowskich, zapowiada również zniszczenie kolejnych 109 (na ich wycinkę nie jest wymagana decyzja administracyjna z uwagi na niski obwód pnia - przyp. an), bo również kolidują z inwestycją. We wniosku jest także zapowiedź usunięcia następnych 6 drzew, tyle że przez przesadzenie. W tym przypadku chodzi o potężne drzewa, mające w obwodach od ok. 100 do 170 cm. Zabieg będzie więc obciążony ogromnym ryzykiem.

Załączone do tegoż wniosku: inwentaryzacja zieleni oraz ocena przyrodnicza w zakresie zasiedlenia przez zwierzęta chronione, w tym ptaki, zadrzewienia przy ul. Przygodnej, zostały przygotowane przez ekspertów przed dwoma laty. Od tego czasu na miejscu wiele mogło się zmienić: od obwodów pni po obserwowane na miejscu gatunki traktujące ów teren jako rewir lęgowy i żerowiskowy. Jak duże to zmiany i na ile znaczący wpływ mogą mieć na ostateczną decyzję w sprawie wydania zezwolenia bądź dla powstrzymania zniszczenia ostatniej enklawy naturalnej zieleni Gumieniec? Właśnie tego dotyczyła piątkowa (18 lutego) wizja w terenie.

Mało brakowało, a nie doszłaby do skutku z uwagi na Alert RCB - ostrzeżenie o silnym wietrze, zagrażającym bezpieczeństwu. Jednak przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego postanowili nie tracić czasu. Przez kilka następnych godzin lustrując teren i mierząc obwody kolejnych drzew ujętych we wniosku o wycinkę. Już przy pierwszym ujawniając różnicę - w stosunku do danych z dokumentacji - sięgającą aż 8 cm. Przy następnych było podobnie.

- To partyzantka. Na terenie planowanej inwestycji natrafiamy na nieoznaczone, czyli niezinwentaryzowane drzewa. Natomiast rozmiary oznakowanych rażąco różnią się od podanych we wniosku o wycinkę - komentował Piotr Komsa, jeden z reprezentantów społecznego ruchu #RazemDlaPrzygodnej uczestniczących w wizji lokalnej. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 21 lutego 2022 r.

Arleta NALEWAJKO