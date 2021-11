Przez niebezpieczny rozwój pandemii. Na Pomorzanach zakaz odwiedzin, wstrzymanie porodów rodzinnych i zabiegów planowych

Do odwołania w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach zakazane są odwiedziny oraz wstrzymane porody rodzinne i zabiegi planowe w niektórych klinikach. To przez dynamiczny wzrost liczby nowych zakażeń koronawirusem i hospitalizacji pacjentów z COVID-19.

- W związku z intensywnym i niebezpiecznym rozwojem czwartej fali pandemii koronawirusa w kraju szpital kliniczny nr 2 w Szczecinie wraca do zasad minimalizowania ryzyka zakażeń COVID-19 - poinformowała Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala klinicznego nr 2 w Szczecinie. - Wprowadzony zostaje m.in. zakaz odwiedzin i wstrzymane zostają porody rodzinne. Nowe zasady obowiązywać będą do odwołania.

Wyjątek stanowią odwiedziny rodziców w: Klinice Patologii Noworodka oraz Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki. Ale możliwość odwiedzin trzeba tam każdorazowo ustalać z lekarzem kierującym lub lekarzem dyżurnym kliniki.

Z powodu wzrostu liczby zakażeń SARS-CoV-2, coraz większej liczby pacjentów w szpitalu tymczasowym przy SPSK-2 oraz konieczności przekierowania części personelu do opieki nad chorymi z COVID-19 wstrzymane zostają zabiegi planowe w klinikach: Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii, Urologii i Onkologii Urologicznej, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Kardiochirurgii oraz w Zakładzie Radiologii Zabiegowej. Obowiązywać to będzie do końca listopada.

Bez zmian wykonywane będą zabiegi ratujące życie oraz operacje pacjentów onkologicznych. Decyzje podejmować będą lekarze kierujący jednostkami po przeanalizowaniu historii choroby pacjenta.

Obecnie w szpitalu tymczasowym leczonych jest 86 pacjentów (w tym 7 w sektorze łózek respiratorowych). Tylko w czwartek (4 listopada) do szpitala tymczasowego przy SPSK-2 przyjęto 17 pacjentów. Większość to osoby niezaszczepione.

- I to właśnie u nich obserwujemy cięższy przebieg choroby - dodaje Bogna Bartkiewicz. - Średni wiek pacjentów to 60-70 lat. Hospitalizowane są jednak także osoby młode: 30-40-letnie. Niektóre z nich wymagają wsparcia respiratorami. To osoby niezaszczepione.

(sag)