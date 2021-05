Wojewoda: Możemy swobodnie szczepić. Zachęcajmy rodziny i bliskich

Dobry plan

2021-05-17 18:38:56

Szpitali nie ma to żly PiS szpitale zrobili to zly PiS szpitale likwidują bo pandemia opada to zły PiS. Mamy was już **** dość! Ciągle narzekacie nic nie potrafiliście zrobić ani budżetu uszxzelnić ani z Senegelam wygrać ani zrobić 10 km porządnej i uczciwej autostrady.