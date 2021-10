Sytuacja zaczyna przerastać prognozy. Pilnie potrzebny personel medyczny do szpitala tymczasowego w Szczecinie

- Sytuacja zaczyna przerastać wszystkie nasze oczekiwania i nasze prognozy - mówi dr Magda Wiśniewska, kierownik Szpitala Tymczasowego dla pacjentów z COVID-19 na szczecińskich Pomorzanach. - Jeszcze tydzień temu mieliśmy na oddziale tlenowym 22 chorych, dzisiaj mamy 77. W tym momencie powinniśmy otworzyć kolejny sektor łóżek. Ale nie możemy. Bo tymi chorymi ktoś się musi zająć.

Do opieki nad pacjentami z COVID-19 brakuje przede wszystkim pielęgniarek, ratowników, opiekunek medycznych i fizjoterapeutów.

- W tej chwili doszliśmy do ściany - mówi dr Magda Wiśniewska. - Nie mamy personelu medycznego do opieki nad chorymi z COVID. Praktycznie potrzebujemy go na wczoraj. Do wszystkich, którzy chcieliby nas wspomóc w pracy, w szpitalu tymczasowym (mówię o profesjonalnych pracownikach medycznych): czekamy na was, przyjdźcie i nas wspomóżcie.

Szpital tymczasowy w Szczecinie potrzebuje wsparcia

Pracy jest coraz więcej i jest ona coraz trudniejsza.

- W tej czwartej fali są pacjenci, którzy trafiają do nas naprawdę w ciężkim stanie - zaznacza. - Zwykle za późno, obarczeni licznymi schorzeniami dodatkowymi. Tak ciężkich chorych, jacy są teraz - w tej czwartej fali - to my nie mieliśmy do tej pory.

Obecni pracownicy szpitala tymczasowego potrzebują odciążenia.

- To są pacjenci głównie internistyczni, którzy wymagają bardzo złożonej i kompleksowej opieki z naszej strony - mówi Edyta Kraszewska, pielęgniarka koordynująca sektora łóżek tlenowych w Szpitalu Tymczasowym. - Przy 77 pacjentach, bardzo ciężkich, 6 lub 5 pielęgniarek na zmianie nie wystarcza. Pomagają nam opiekunowie medyczni, studenci pielęgniarstwa i fizjoterapeuci. Tym pracownikom, którzy się do nas zgłoszą, oferujemy wszelkiego rodzaju szkolenia, wprowadzenia w oddział.

Poza kwalifikacjami zawodowymi potrzebne są też: cierpliwość i empatia.

- Duszność (która występuje u tych chorych) powoduje, że pacjenci są pobudzeni, niespokojni, ciężko się z się z nimi współpracuje w pierwszych dobach - dodaje Edyta Kraszewska. - Dokładamy wszelkich starań, aby im jak najbardziej pomóc. Potrzebujemy też personelu, który z cierpliwością podchodzi do tych pacjentów.

Chorują nie tylko na Covid-19

- Ludzie nie wiedzą, że nasi pacjenci to nie tylko chorzy z samym covidem, ale też ze schorzeniami ortopedycznymi, po amputacjach, neurologiczni, którzy są zabrani z ośrodków rehabilitacyjnych w połowie swoich turnusów, po udarach; są przerażeni tym, co się teraz dzieje, bo nie mogą kontynuować swojej rehabilitacji - mówi pani Katarzyna, fizjoterapeutka. - Staramy się wykorzystać jak najwięcej swojego czasu, zazwyczaj pracujemy po 20 godzin dziennie. Każde wejście to 4-5 godzin w skafandrze. Pomagamy w pielęgnacji, pionizujemy…

Szpital tymczasowy na Pomorzanach obecnie zapewnia obsadę medyczną przede wszystkim osobami oddelegowanymi z klinik macierzystych (z zewnątrz ma obsadzonych tylko 12 etatów) - pracują przy pacjentach covidowych w nadgodzinach lub w pełnym wymiarze, co z kolei prowadzi do osłabienia innych klinik. Te zaś wciąż funkcjonują normalnie, bo pacjentów z innymi schorzeniami (nie z covidem) też jest więcej.

- Wystąpiliśmy do dyrektorów szpitali zachodniopomorskich o wsparcie nas kadrą pielęgniarską i ratowników medycznych - mówi Izabela Napieracz-Trzosek, pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. - Aby osoby chętne mogły być do nas oddelegowane w ramach własnych urlopów bezpłatnych. Jeżeli w danym szpitalu zostanie oddelegowana 1-2 pielęgniarki to będziemy mogli złapać oddech. Jeżeli ktoś będzie spoza Szczecina, to gwarantujemy mu noclegi w tym mieście, w bardzo dobrych warunkach, za darmo. Wynagrodzenie jest naprawdę na bardzo atrakcyjnych warunkach. Bardzo bym się cieszyła, gdyby zgłosiły się również pielęgniarki anestezjologiczne.©℗

Agnieszka Spirydowicz