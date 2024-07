Przebudowa al. Powstańców Wielkopolskich. Przeplotka na pl. Szyrockiego gotowa

Uruchomiona została także autobusowa komunikacja zastępczą (linia 811), która kursuje z ul. Dobrzyńskiej na Pomorzanach, przez Budziszyńską, Powstańców Wielkopolskich, plac Szyrockiego i plac Kościuszki do placu szarych Szeregów. Od 1 lipca linia 811 będzie kursować między ul. Dobrzyńską a placem Kościuszki, ale już objazdem: Budziszyńską, Powstańców Wielkopolskich, Milczańską, Mieszka I, placem Szyrockiego i dalej Piastów. W poniedziałek al. Powstańców Wielkopolskich ma bowiem zostać zamknięta także dla ruchu samochodowego, co spowoduje uruchomienie objazdów dla kierowców.

Komentarze

Skaner 83 2024-07-01 07:09:47 Wybraliście tych idiotów bez wyobraźni na kolejną kadencję to teraz macie. Już wielokrotnie pokazali że są wrogami kierowców i mieszkańców Szczecina. Won z nimi!

Grzechu 2024-07-01 06:28:56 Dawać, dawać narzekacze :) co tym razem wam nie pasuje. ..no tak przede wszystkim podstawowa rzecz: miasto robi remont. A to nie dobry Krzystek z 60% poparcia w pierwszej turze. Żałośni jesteście i śmieszni już

Wasik33 2024-07-01 04:40:19 To jest chore co się dzieje na pomorzanach ludzie nie mogą dojechać normalnie do swoich mieszkań bo jakiś idiota zamkną ulicę smolańską a Świętego Józefa i Kolumba dalej w remoncie. Mogli najpierw zrobić ulice i tory od tamy pomorzańskiej a dopiero zamknąć powstańców wielkopolskich

@Wkurzony kierowca 2024-06-30 23:56:45 O zamknięciu przejazdu pod wiaduktem Dąbrowskiego/Kolumba informowało Radio Szczecin bodajże w czwartek albo piątek... ale pełna zgoda - poziom olewania mieszkańców jest karygodny - degrengolada urzędników i samego Krzystka zasługuje na komentarz tylko słownik j. Polskiego nie zna słów wystarczająco pejoratywnych, zdolnych by oddać stan emocjonalny mieszkańców...

@Ana 2024-06-30 23:12:20 Mieszkańcy nie dojadą. Muszą chodzić pieszo. Ciekawe, jak dojedzie pogotowie czy straż pożarna.

Ana 2024-06-30 21:14:50 Jak mają dojechać mieszkańcy na ul Smoleńską i dalej na osiedle ul Klemensiewicz i Chmielewskiego skoro skręt w lewo od od ul Powstańców został zamknięty czy ktoś kto to wymyślił ma pokoleji w głowie?

Mieszkaniec 2024-06-30 21:06:59 A czy za robienie exrea kilometrówek miasto odda kasę mieszkańcom?

Sjjsjs 2024-06-30 20:30:40 Debil krzysztek i ekipa zrobili super robotę. Jak zawsze.

Wkurzony kierowca 2024-06-30 18:56:51 Tyle wszędzie piszą o tej ulicy, ale praktycznie nikt nie informuje o (podobno) zamknięciu wiaduktu łączącego Dąbrowskiego z Kolumba. Jutro rano się okaże czy osoby pracujące np. na Tamie Pomorzańskiej będą zmuszeni do przejazdu dodatkowo 14 kilometrów dziennie objazdem przez Krygiera. Kto planuje te remonty? Jak jedne ulice się zamyka, to wypadałoby skończyć remont na pobliskich odcinkach, aby dało się nimi dojechać. Zamknijcie jeszcze Tamę Pomorzańską, niech nikt już w rejon nie dojedzie.

Brak info 2024-06-30 17:52:23 dla powracających z Niemiec , że Kolumba pod wiaduktem kolejowym jest zamknięta !

TomekS 2024-06-30 17:26:04 Dlaczego debil Piotr K. zamyka Powstańców Wlkp. gdy, przez niekompetencję jego ekipy, rozgrzebana jest caly czas Kolumba? Jak ma teraz wyglądać konunikacja dla 20 tysięcy mieszkańców Pomorzan?

rozjazdy Mieszka 2024-06-30 16:32:47 po co wam rozjazdy na Mieszka? Chyba nie łudzicie się że ktoś będzie budował tramwaj w kierunku Cukrowej... Nawet jeśli za 50 lat będzie tam tramwaj to do tego czasu ewentualny rozjazd byłby wymieniony kilka razy ze wzgledu na zużycie... zresztą Donald obiecał komunikacje lotniczą z użyciem autonomicznych dronów więc sami rozumiecie...

emil 2024-06-30 16:16:17 Dlaczego 811 skrócono do Pl.Kościuszki????

Kto tym rządzi 2024-06-30 14:32:21 Po pierwsze. . Szkoda czasu na podwójne postoje 4. Raz dla wysiadających, drugi raz dla wsiadających. Kpie z tego. Po drugie. Dlaczego nie można było zrobić w ramach jednej rozwałki zrobić rozjazdów na Mieszka I ? Chyba że w stronę US będzie to robione za 10 lat. Tak tu rządzą. Niestety.

24cm 2024-06-30 13:09:55 @xxx nie zrobią rozjazdów w kierunku mieszka tak samo jak nie zrobili w kierunku placu Hołdu Pruskiego podczas przebudowy centrum 🫣🫠