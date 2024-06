Aleja Powstańców Wielkopolskich częściowo zamknięta

Alicja

2024-06-28 09:03:12

Kilka miesięcy plus 2 lata...Kolumba tez miała być już skończona...Ciekawa jestem co tutaj im wyskoczy? Czy również przed wykonywaniem robót i przed przystąpieniem do projektowania nie została została przeprowadzona należycie inwentaryzacja, jak to ma miejsce z ul. Kolumba. Gdyby miasto lepiej wybierało projektantów to i efekty byłyby lepsze. Inwentaryzacja przed projektowaniem jest najważniejsza...Potem zdziwienie, że jakaś rura w ziemi jest...