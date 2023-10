Prezydent z ochroną od PiS. Paraliż w komisji skarg

Fot. Dariusz GORAJSKI

Każdy mieszkaniec Szczecina po wyczerpaniu formalnej drogi ma prawo zgłosić skargę na prezydenta miasta lub podległych mu dyrektorów miejskich jednostek. Działająca przy Radzie Miasta Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji ma 30 dni na jej rozpatrzenie i skierowanie do oceny podczas sesji. W najbliższym czasie komisja nie będzie jednak działać, a wszystko przez… wybory do Sejmu.

– Ponieważ będący członkiem komisji pan Dariusz Matecki został posłem, jego mandat radnego automatycznie wygasa – zauważyła podczas wtorkowej sesji Renata Łażewska, przewodnicząca RM. – W związku z tym proszę klub PiS, by zgodnie z przepisami delegował do składu komisji skarg, ale także Komisji Rewizyjnej nowego delegata.

Radni poprosili o przerwę, a po kilkunastu minutach obwieścili, że nikogo do prac komisji chwilowo nie będą kierować. Nie ma to wpływu na pracę Komisji Rewizyjnej, która w najbliższym czasie nie ma zaplanowanych posiedzeń ani działań. Gorzej z komisją skarg.

– Na odpowiedź mieszkańcom mamy ustawowy obowiązek 30 dni. Najbliższa sesja, podczas której możecie państwo zgłosić swojego kandydata, zaplanowana jest na 21 listopada. A to oznacza, że komisja obecnie nie może pracować, bo klub radnych musi mieć w niej swojego przedstawiciela – zaznaczyła przewodnicząca Rady.

Przewodniczący klubu Marcin Pawlicki poinformował jednak, że naturalnym do zastąpienia w pracach komisji radnego Mateckiego będzie obejmujący po nim mandat związany od kilkunastu lat z PiS Dariusz Smoliński.

– I po złożeniu przez pana Smolińskiego ślubowania delegujemy go do pracy w komisji – podsumował M. Pawlicki.

To oznacza, że podpisująca odpowiedzi dla mieszkańców przewodnicząca RM Renata Łażewska przez najbliższe tygodnie będzie musiała stosować formułkę „Odpowiedź na skargę w ustawowym terminie nie może być udzielona ze względu na nieoddelegowanie przez klub radnych PiS do prac w komisji skarg swojego przedstawiciela”.

Radny Pawlicki zwrócił też uwagę, że w prezydium Rady Miasta PiS także nie ma swojego przedstawiciela, choć dwukrotnie składał taki wniosek. Przewodnicząca Rady odpowiedziała jednak, że komisja i prezydium pracują na podstawie różnych przepisów i o ile prezydium może pracować bez członka jednego z klubów, o tyle prace komisji zostały w ten sposób sparaliżowane. Nie pomogła też prośba innych radnych, by PiS oddelegował swojego przedstawiciela do prac w komisji chociaż na miesiąc, by mogła ona normalnie pracować, a następnie zastąpił nowym radnym. Klub jednak swojej decyzji nie zmienił. Skargi na prezydenta Szczecina i podległych mu dyrektorów przez najbliższe tygodnie nie będą więc rozpatrywane. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI