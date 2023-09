Konwencja PiS w Szczecinie. Kaczyński: Sojuszu nie będzie! [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Podczas konwencji PiS aula Uniwersytetu Szczecińskiego była wypełniona po brzegi, ale nie każdy mógł uczestniczyć w spotkaniu. Fot. Ryszard PAKIESER

Po brzegi wypełniła się w sobotnie popołudnie aula Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej, gdzie odbyła się konwencja sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu mogły uczestniczyć jednak tylko osoby, które wcześniej wpisały się na listę i zostały poddane weryfikacji. Nie wpuszczono m.in. protestujących rolników, przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i... operatorów telewizyjnych kamer.

Prowadząca spotkanie przedstawiła kandydatów PiS z regionu do Sejmu i Senatu. Podkreśliła, że to silna drużyna, która potrzebuje silnego lidera, a Prawo i Sprawiedliwość takiego ma.

- Przed nami trudna droga - rozpoczął Jarosław Kaczyński. - Nie tylko dlatego, że jest szybka, stroma i mocno pod górę, ale także dlatego, że wielu osobom zależy, by nam przeszkadzać w jej pokonaniu. To nasi sąsiedzi, którzy mają olbrzymie wpływy wewnątrz naszego kraju, ale także opozycja. Kiedyś się łudziliśmy, ze nasze przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej zmieni naszą pozycje na arenie międzynarodowej, ale tak się nie stało. M.in. dlatego, że politycy w tych krajach mają olbrzymie wpływy w całej Europie.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do najnowszego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Uznał, że to oczernianie polskich służb, które dbają o bezpieczeństwo w państwie. Tę część jego wypowiedzi tłum przerywał skandując "hańba!". Premier dodał też, że za filmem stoją odpowiednie siły, którym zależy na destabilizacji naszego kraju.

- Jesteśmy blisko, zostało 21 dni do wyborów, biorąc udział w głosowaniu zastanówcie się na kogo oddać głos - dodał Jarosław Kaczyński. - Dlatego głosujcie mądrze, rozmawiajcie z bliskimi i sąsiadami, którzy są jeszcze nie zdecydowani. To szansa, by po dziesięcioleciach wreszcie zadbać o to, by w naszym kraju było spokojnie i bezpiecznie/

Kaczyński dodał, że wierzy w zwycięstwo. I nie mam mowy o żadnych sojuszach.

- Albo lista nr 4, albo spadniemy w przepaść. Jeśli nie chcecie, by wrócił Tusk, który nie ma żadnego programu, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. - Nasz program liczy 300 stron i są w nim zawarte takie punkty, jak "800+", "lepszy posiłek" czy lokalna półka. nie dajcie się zmanipulować. Czasu zostało niewiele i Tusk będzie stosował różne chwyty.

Tę wypowiedź uczestnicy przerwali z kolei okrzykami "nigdy więcej!". Po niespełna godzinie oficjalne spotkanie się zakończyło, ale jego uczestnicy rozmawiali jeszcze z kandydatami do parlamentu. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

***

Wcześniejsza informacja

Po brzegi wypełniona jest aula Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej, gdzie trwa konwencja sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej wpisały się na listę i zostały poddane weryfikacji. Nie wpuszczono m.in. protestujących rolników, przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i... operatorów telewizyjnych kamer.

Prowadząca spotkanie przedstawiła kandydatów PiS z regionu do Sejmu i Senatu. Podkreśliła, że to silna drużyna, która potrzebuje silnego lidera, a Prawo i Sprawiedliwość takiego ma.

- Przed nami trudna droga - rozpoczął Jarosław Kaczyński. - Nie tylko dlatego, że jest szybka, stroma i mocno pod górę, ale także dlatego, że wielu osobom zależy, by nam przeszkadzać w jej pokonaniu. To nasi sąsiedzi, którzy mają olbrzymie wpływy wewnątrz naszego kraju, ale także opozycja.

Konwencja trwa.

(t)