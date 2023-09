Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatów do Sejmu RP

do Wojtek

2023-09-02 17:00:19

PO_stękujesz PO_j..e. Czy nie lepiej PO_winien odejść "Hyży Ruj" na niezasłużoną emeryturę wypracowaną u Frau; Ponieważ zdaniem urzędników było to zbyt mało, w styczniu 2019 roku dostał podwyżkę do ok. 140 tysięcy złotych miesięcznie. W ciągu pięciu lat Donald Tusk zarobił ok. 7,73 mln złotych. Mało jeszcze temu "Ruju"?