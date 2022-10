Prace w centrum. Korki wokół Bramy Portowej i jeden tor dla tramwajów

Prawdopodobnie już tylko godziny dzielą kierowców i pasażerów od wprowadzenia kolejnych zmian w rejonie pl. Zwycięstwa i Bramy Portowej w Szczecinie. Na części ul. Krzywoustego i pl. Zwycięstwa powstanie tzw. jednotor dla tramwajów i ruszy budowa przystanku w pobliżu kościoła garnizonowego.

Prace miały być przeprowadzone tydzień temu, ale ekipa natrafiła na „niespodziewane kolizje podziemne”. Dokonano więc korekty i specjalne rozjazdy nakładkowe zostaną ułożone w innym niż początkowo planowano miejscu.

W niedzielę do południa tramwaje linii 7 i 9 będą kursować objazdem przez al. Piastów, ul. Piłsudskiego i al. Niepodległości. Linia 8 zostanie zawieszona, a na odcinku Brama Portowa - Gumieńce zastąpią ją autobusy 808. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po godz. 12 linie 7 i 8 powrócą na swoje normalne trasy. Linia 9 według normalnych zasad kursować ma jedynie w kierunku Głębokiego. Do pętli przy ul. Potulickiej objazd ma być utrzymany do odwołania.

Przebudowa wymusza też zamknięcie przystanków na Bramie Portowej dla linii 7 i 8 w kierunku Turkusowej, 9 do Potulickiej i i 10 do pl. Rodła. Linie 7, 8 i 10 zatrzymywać się będą dopiero za skrzyżowaniem.

Kolejnych utrudnień muszą się też spodziewać kierowcy, ul. Krzywoustego ma być zawężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach, a jadąc od Bramy Portowej do pl. Zwycięstwa nie skręcimy już w lewo, w ul. Kopernika. ©℗

Tekst i fot. Tomasz Tokarzewski