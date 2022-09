Sterczące druty-pułapki przy Bramy Portowej w Szczecinie

Z miasta

2022-09-16 10:04:53

Może warto aby sprawdzić w dokumentach czy Brama Portowa została oficjalnie oddana po remoncie ? To nie żart. Bo gdyby doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego czy pieszy by ucierpiał, to w papierach wisi że to w dalszym ciągu plac budowy :))