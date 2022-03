Pożar przy ul. Rostockiej - jedna osoba poszkodowana

Jedna osoba została poszkodowana w pożarze, do jakiego doszło na ul. Rostockiej w Szczecinie. Płonęło mieszkanie w dwupiętrowym budynku.

Pożar wybuchł w poniedziałek 7 marca po godz. 22.30.

- Palił się drugi poziom mieszkania na drugim piętrze - relacjonuje kpt. Franciszek Goliński, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie. - Na miejsce dotarły cztery zastępy straży pożarnej. Lokatorzy tego mieszkania, osiem osób, ewakuowali się sami przed naszym przybyciem. W wyniku pożaru jedna osoba została poszkodowana - 50-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Z budynku ewakuowano także pozostałych lokatorów z innych mieszkań. Podstawiono dla nich autobus, by mogli bezpiecznie przeczekać działania ratownicze.

- Wchodząc przez klatkę schodową podaliśmy prąd wody, rozstawiliśmy drabinę mechaniczną, podaliśmy prąd wody z góry - mówi kpt. Goliński. - Po ugaszeniu tego pożaru rozebrano część dachu, sprawdzono kamerą termowizyjną czy nie ma zarzewi ognia. Działania straży zakończyły się o godz.1.30. Lokatorami z objętego pożarem mieszkania zajęli się pracownicy MOPR, pozostali mieszkańcy udali się do rodzin. Tylko dwie rodziny wróciły do budynku.

W mieszkaniu, gdzie doszło do pożaru, częściowo spalił się pokój i wyposażenie. Szacunkowe straty to ok. 150 tys.zł.

(Ksz)