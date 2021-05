Powrót „Paprykarza szczecińskiego” na Łasztownię [SONDA]

Na plac Gryfitów na Łasztowni powróciła instalacja przedstawiająca – w powiększeniu – puszkę „Paprykarza szczecińskiego”. W zeszłym roku wywołała ona sporo emocji. Zgodnie z zaleceniem miejskiego konserwatora zabytków, została usunięta z placu. Teraz, również za zgodą konserwatora, stanęła w tym samym miejscu, choć tylko na sezon letni jako instalacja okolicznościowa.

Przypomnijmy, że na początku października 2020 roku, w obecności m.in. dawnych pracowników Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, odsłonięto wielką puszkę, na której zamieszczono skład oryginalnego „Paprykarza szczecińskiego”, produkowanego przed laty przez tę firmę.

Mieszkańcy Szczecina poznali tę konserwę w 1968 roku i powoli zyskiwała ona akceptację konsumentów. Była obecna w plecakach turystów, w diecie studentów, stała się popularną przekąską kanapkową w domach i na przyjęciach. Coraz bardziej uprzemysłowiona produkcja pozwoliła na lokowanie „Paprykarza szczecińskiego” na półkach wszystkich sklepów w Polsce, a później również w innych krajach. Smak zapewniała mu oryginalna receptura (w składzie oprócz ryb była m.in. nigeryjska przyprawa pima i bułgarska pulpa pomidorowa).

Instalacja upamiętniająca kultową konserwę przez wielu została przyjęta z uśmiechem, wywołując sympatyczne wspomnienia. Nie wszystkim się jednak spodobała. Ostro skrytykowała ją szczecińska radna Koalicji Obywatelskiej Dominika Jackowski, twierdząc, że jest to kicz bez żadnych wartości artystycznych. Dołączył do niej także Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków. Zgodnie z jego zaleceniem, w grudniu puszka została usunięta z placu Gryfitów (obszaru wpisanego do rejestru zabytków) i trafiła do magazynu.

Spółka Gryf Nieruchomości, będąca spadkobiercą PPDiUR „Gryf”, którego 65-lecie przypada w przyszłym roku, otrzymała zgodę na tymczasowe wystawienie puszki jako instalacji okolicznościowej (związanej z tym jubileuszem). Może stać wyłącznie w okresie letnim (w 2021 i 2022 roku) i nie ma być trwale powiązana z gruntem.

