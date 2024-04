Porady, badania, pokazy przed Światowym Dniem Zdrowia

Każdy, kto w piątek przyjmie zaproszenie na szczecińskie obchody Światowego Dnia Zdrowia, będzie mógł skorzystać m.in. z pomiaru poziomu cukru we krwi. Fot. archiwum

Uroczyste obchody Światowego Dnia Zdrowia odbędą się w Szczecinie już w piątek 5 kwietnia. Zaprasza na nie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Każdy, kto przyjmie zaproszenie i przyjdzie tego dnia do Urzędu Miasta – do holu Sali Ślubów (lewe skrzydło), będzie mógł skorzystać m.in. z pomiarów wydolności płuc, badania ciśnienia krwi, nauki udzielania pierwszej pomocy, analizy składu ciała, pomiaru cukru we krwi. Do tego dla pań przewidziano też możliwość nauki samobadania piersi, a dla dzieci organizatorzy przygotowują rebusy, zagadki, ćwiczenia z opatrywania misia, pokazy sprzętu policyjnego… To wszystko w godz. 10-14.

Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest „Moje zdrowie, moje prawo” – to dla podkreślenia, że każdy i wszędzie ma prawo dostępu do usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Podczas szczecińskich obchodów do dyspozycji szczecinian będą stoiska nie tylko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ale też: Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od 1950 r. – przypada 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

(sag)